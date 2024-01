Cela attire l'attention : Deux femmes et un canard criard

Les femmes sont en nette minorité dans le rallye le plus difficile du monde, mais elles savent aussi se faire remarquer sans réaliser de meilleurs temps, comme c'est le cas aujourd'hui pour Barbora Holická et Lucie Engová de République tchèque dans une voiture inhabituelle.

Cette année, le Rallye Dakar ne se résume pas à quelques véhicules flamboyants. La RS Q e-tron d'Audi ressemble un peu à quelque chose que l'on utiliserait pour explorer la surface de la lune, par exemple, tandis que la vue d'un 10 tonnes dévalant une dune de sable est un spectacle inoubliable à admirer.

Mais le plus beau véhicule de tous au Dakar 2024 est peut-être un "canard" fluorescent.

"Canard" est le terme généralement utilisé pour désigner une Citroën 2CV, car elle a l'habitude de se balancer d'avant en arrière dans les virages. Et la 2CV dont il est question ici est conduite par un équipage entièrement féminin, Barbora Holická et Lucie Engová de République tchèque.

Le projet, baptisé "Duckar", notez le nom et la prononciation britanniques pour "canard", qui concourt dans la catégorie "Dakar Classic". Les deux dames se lancent dans ce qui est probablement l'épreuve de sport automobile la plus difficile au monde, et ce avec un véhicule des plus inadaptés, du moins visuellement.

Comme on peut s'y attendre, il y a une longue histoire derrière tout cela.

"Je pratique le sport automobile depuis plus de dix ans et je cours dans le championnat tchèque des rallyes", a déclaré Holická, double championne tchèque des rallyes et qui ne court que dans des Citroën, sur le site officiel du Dakar. "Ma famille ne s'intéresse pas du tout au sport automobile, mais j'ai toujours voulu aller aux courses et voir les voitures. Il aurait peut-être été plus facile et moins cher de prendre une autre voiture, mais tout le monde aime ce projet".

Holická a ajouté : "Quand j'ai eu l'occasion de concourir en sport automobile, j'ai tout donné - pas de vacances, pas d'achats ! Je viens du rallye traditionnel et je participe aussi à des courses de montagne, mais le cross-country est totalement nouveau pour moi et le Dakar était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je connaissais des gens qui y travaillaient comme mécaniciens et je plaisantais toujours avec eux : 'Emmène-moi avec toi ! Puis j'ai rencontré Olga".

Il s'agirait d'Olga Roučková, responsable de l'équipe tchèque des Samouraïs, qui aligne la 2CV sur le Dakar de cette année et qui est elle-même une participante fréquente au Dakar. Après avoir rencontré Holická lors d'un événement historique local, Roučková l'a invitée au Dakar l'année dernière pour voir de quoi il s'agissait.

Holická a aimé ce qu'elle a vu lors de l'édition 2023 et a commencé à planifier sa propre aventure sur le Dakar. Sur les conseils de Roučková, elle a essayé de se lancer dans la catégorie des voitures anciennes. Le seul problème était qu'elle avait besoin d'une voiture capable d'accomplir cette tâche.

"La Citroën ZX Rallye-Raid (ndlr : ancienne voiture gagnante) m'a tentée", dit-elle, "mais il est impossible de payer pour ça ! Puis un ami m'a dit : 'Tu dois prendre la 2CV, c'est la plus amusante'".

La 2CV de 1979 portait à l'origine une peinture beige et a été utilisée pour la première fois par Holická l'année dernière lors du Rallye Berounka Revival. Mais malgré ses antécédents en matière de compétition, ce "canard" a eu besoin de quelques préparatifs sérieux avant d'être prêt à affronter les paysages désertiques et brutaux d'Arabie saoudite.

"J'ai trouvé une 2CV et un mécanicien spécialisé, Tomáš Neruda", a expliqué Holická. Neruda a été capable de faire des miracles et de transformer la vieille 2CV rouillée en une voiture spéciale Dakar entièrement préparée. La voiture étant prête pour le rallye, la pilote tchèque n'avait plus besoin que d'un copilote pour la guider à travers les étapes éprouvantes en Arabie saoudite. C'est ici que la reine tchèque du sport automobile se présente : Lucie Engová.

Engová, copilote expérimentée du championnat tchèque des rallyes, est la fille du regretté Břetislav Enge, une légende dans son pays qui a participé au championnat européen et au championnat du monde des voitures de tourisme dans les années 1970 et 1980. Le fils et frère d'Engová est Tomáš Enge, qui est peut-être le plus grand pilote tchèque de tous, puisqu'il a été le seul pilote du pays à participer à la Formule 1 et qu'il a couru trois fois pour Prost au cours de la saison 2001. Avoir l'un des plus grands noms du sport automobile tchèque à ses côtés a certainement contribué à attirer l'attention sur le projet Duckar de Holická, qui n'a pu voir le jour que grâce au généreux soutien des fans.

En parlant d'attirer l'attention : Que diriez-vous de cette peinture psychédélique ? C'est avec l'aimable autorisation de l'artiste pop tchèque Josef Rataj, qui s'est également beaucoup investi dans le projet. Si l'on additionne tous ces ingrédients, on peut dire sans se tromper que Holická avait créé une icône du Dakar avant même que le modeste canard ne fasse tourner la roue lors de l'épreuve classique du rallye-raid.

"Il aurait peut-être été plus facile et moins cher de prendre une autre voiture", a-t-elle déclaré, "mais je pense que c'était la bonne décision, car tout le monde aime le projet. Il y a une super communauté autour de cette voiture".

L'objectif de Holická et Engová pour leur projet est simple : se faufiler jusqu'à la ligne d'arrivée du Dakar 2024.