Che si fa notare: Due donne e un'anatra sgargiante

Le donne sono chiaramente una minoranza nel rally più duro del mondo, ma sanno come distinguersi anche senza i tempi migliori, come hanno fatto ora Barbora Holická e Lucie Engová della Repubblica Ceca con un'auto insolita.

Al Rally Dakar di quest'anno non sono pochi i veicoli che attirano l'attenzione. L'RS Q e-tron dell'Audi, ad esempio, sembra un po' qualcosa che si potrebbe usare per esplorare la superficie della luna, mentre la vista di un camion da 10 tonnellate che rotola giù da una duna di sabbia è uno spettacolo indimenticabile da ammirare.

Ma forse il veicolo più bello di tutti alla Dakar 2024 è una "papera" fluorescente.

"Papera" è il termine comune per indicare una Citroën 2CV perché ha l'abitudine di ondeggiare avanti e indietro nelle curve. La 2CV in questione è guidata dall'equipaggio tutto al femminile di Barbora Holická e Lucie Engová della Repubblica Ceca.

Il progetto dal nome "Duckar", da notare il nome e la pronuncia britannica di "duck", gareggia nella categoria "Dakar Classic". Le due donne si cimentano in quella che è probabilmente la prova motoristica più dura del mondo e in quello che, almeno visivamente, è il veicolo più inadatto.

Come ci si può aspettare, c'è una lunga storia dietro a tutto questo.

"Sono coinvolto nel motorsport da più di dieci anni e guido nel campionato ceco di rally", ha dichiarato il due volte campione ceco di rally Holická, che gareggia esclusivamente su Citroën, sul sito ufficiale della Dakar. "La mia famiglia non è affatto interessata al motorsport, ma ho sempre voluto andare alle gare e vedere le auto. Sarebbe stato più facile ed economico prendere un'altra auto, ma tutti amano il progetto".

Holická ha aggiunto: "Quando ho avuto l'opportunità di gareggiare nel motorsport, ho dato il massimo: niente vacanze, niente shopping! Vengo da un background tradizionale di rally e partecipo anche a gare di salita, ma il cross country è completamente nuovo per me e la Dakar era qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Conoscevo persone che lavoravano lì come meccanici e scherzavo sempre con loro: 'Portatemi con voi! Poi ho incontrato Olga".

Si tratta di Olga Roučková, responsabile del team ceco Samurais, che corre con la 2CV alla Dakar di quest'anno ed è lei stessa un'assidua partecipante alla Dakar. Dopo aver conosciuto Holická in occasione di un evento storico locale, Roučková l'ha invitata alla Dakar l'anno scorso per vedere di cosa si trattava.

Holická ha apprezzato ciò che ha visto nell'edizione 2023 e ha iniziato a pianificare la sua avventura alla Dakar. Su consiglio di Roučková, ha provato a partecipare alla categoria delle auto d'epoca. L'unico problema era che le serviva un'auto in grado di svolgere questo compito.

"Ero tentata dalla Citroën ZX Rally Raid (nota: ex auto vincitrice)", ha detto, "ma è impossibile pagarla! Poi un amico mi ha detto: 'Devi prendere la 2CV, è la più divertente'".

La 2CV del 1979 indossava originariamente una livrea beige ed è stata iscritta per la prima volta da Holická al Berounka Revival rally dello scorso anno. Ma nonostante la sua storia agonistica, questa "papera" aveva bisogno di una preparazione seria prima di essere pronta ad affrontare il brutale paesaggio desertico dell'Arabia Saudita.

"Ho trovato una 2CV e un meccanico specializzato, Tomáš Neruda", ha spiegato Holická. Neruda è riuscito a fare miracoli e a trasformare la vecchia 2CV arrugginita in un veicolo speciale per la Dakar completamente preparato. Con l'auto pronta per il rally, alla pilota ceca mancava solo un copilota che la guidasse attraverso le estenuanti tappe in Arabia Saudita. La regina del motorsport ceco gareggia qui: Lucie Engová.

Engová, esperta copilota nel Campionato ceco di rally, è la figlia del defunto Břetislav Enge, una leggenda in patria che ha gareggiato sia nel Campionato europeo che nel Campionato mondiale turismo negli anni Settanta e Ottanta. Il figlio e fratello di Engová è Tomáš Enge, forse il più grande pilota ceco di tutti i tempi, in quanto è stato l'unico pilota del Paese a partecipare alla Formula 1 e ha guidato tre volte per Prost nella stagione 2001. Avere al proprio fianco uno dei più grandi nomi dell'automobilismo ceco ha certamente contribuito ad attirare l'attenzione sul progetto Duckar di Holická, reso possibile solo dal generoso sostegno dei fan.

A proposito di attirare l'attenzione: Che ne dite di questa verniciatura psichedelica? Per gentile concessione dell'artista pop ceco Josef Rataj, che è stato un forte sostenitore del progetto. Se si sommano tutti questi ingredienti, si può dire che Holická ha creato un'icona della Dakar prima ancora che l'umile papero girasse il volante del classico rally-raid.

"Forse sarebbe stato più facile ed economico prendere un'altra auto", ha detto, "ma credo che sia stata la mossa giusta perché tutti amano il progetto. C'è una grande comunità intorno a quest'auto".

L'obiettivo di Holická e Engová per il loro progetto è semplice: arrivare al traguardo della Dakar 2024.