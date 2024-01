Isso destaca-se: Duas mulheres e um pato vistoso

As mulheres são claramente uma minoria no rali mais duro do mundo, mas também sabem como se destacar mesmo sem os melhores tempos, como Barbora Holická e Lucie Engová, da República Checa, fizeram agora num carro invulgar.

Há mais do que alguns veículos apelativos no Rali Dakar deste ano. O RS Q e-tron da Audi parece algo que se usaria para explorar a superfície da lua, por exemplo, enquanto a visão de um camião de 10 toneladas a rolar por uma duna de areia é uma visão inesquecível.

Mas talvez o veículo mais bonito de todos no Dakar 2024 seja um "pato" fluorescente.

"Pato" é o termo comum para um Citroën 2CV porque tem o hábito de balançar para a frente e para trás nas curvas. E o 2CV em questão é conduzido pela equipa feminina de Barbora Holická e Lucie Engová, da República Checa.

O projeto com o nome "Duckar", note-se o nome britânico e a pronúncia de "duck", compete na categoria "Dakar Classic". As duas senhoras estão a competir naquela que é provavelmente a prova de desporto motorizado mais dura do mundo e naquele que é, pelo menos visualmente, o veículo mais inadequado.

Como seria de esperar, há uma longa história por detrás disto.

"Estou envolvido no desporto automóvel há mais de dez anos e conduzo no campeonato checo de ralis", disse Holická, duas vezes campeão checo de ralis, que compete exclusivamente em Citroëns, no site oficial do Dakar. "A minha família não se interessa de todo por desportos motorizados, mas eu sempre quis ir às corridas e ver os carros. Teria sido mais fácil e mais barato levar um carro diferente, mas todos adoram o projeto."

Holická acrescentou: "Quando tive a oportunidade de competir no desporto automóvel, dei tudo por tudo - sem férias, sem compras! Venho de um passado tradicional de ralis e também participo em subidas de montanha, mas o todo-o-terreno é completamente novo para mim e o Dakar era algo que nunca poderia ter imaginado. Conhecia pessoas que trabalhavam lá como mecânicos e brincava sempre com elas: "Leva-me contigo! Depois conheci a Olga".

Essa seria Olga Roučková, chefe da equipa checa Samurais, que está a conduzir o 2CV no Dakar deste ano e que é ela própria uma participante frequente no Dakar. Depois de conhecer Holická num evento histórico local, Roučková convidou-a para o Dakar no ano passado para ver o que se passava.

Holická gostou do que viu na edição de 2023 e começou a planear a sua própria aventura no Dakar. Seguindo o conselho de Roučková, tentou entrar na categoria de carros clássicos. O único problema era que precisava de um carro que pudesse cumprir esta tarefa.

"Fiquei tentada pelo Citroën ZX Rally Raid (nota: antigo carro vencedor)", disse ela, "mas é impossível pagar por ele! Então um amigo disse-me: 'Tens de levar o 2CV, é o mais divertido'."

O 2CV de 1979 usava originalmente uma pintura bege e foi inscrito pela primeira vez por Holická no rali Berounka Revival no ano passado. Mas apesar do seu historial competitivo, este "pato" precisou de uma preparação séria antes de estar pronto para enfrentar a paisagem brutal do deserto da Arábia Saudita.

"Encontrei um 2CV e um mecânico especializado, Tomáš Neruda", explicou Holická. Neruda conseguiu fazer maravilhas e transformar o velho e ferrugento 2CV num veículo de especialidade do Dakar totalmente preparado. Com o carro pronto para o rali, tudo o que a piloto checa precisava era de um copiloto que a conduzisse através das duras etapas na Arábia Saudita. A rainha do desporto automóvel checo compete aqui: Lucie Engová.

Engová, uma copiloto experiente no Campeonato Checo de Ralis, é filha do falecido Břetislav Enge, uma lenda no seu país natal que competiu tanto no Campeonato Europeu como no Campeonato Mundial de Carros de Turismo nas décadas de 1970 e 1980. O filho e irmão de Engová é Tomáš Enge, talvez o maior piloto de corridas checo de todos, uma vez que foi o único piloto do país a competir na Fórmula 1, tendo pilotado três vezes para Prost na época de 2001. Ter um dos maiores nomes do automobilismo checo do seu lado ajudou certamente a chamar a atenção para o projeto Duckar de Holická, que só foi possível graças ao generoso apoio dos fãs.

Por falar em chamar a atenção: Que tal esta pintura psicadélica? É cortesia do artista pop checo Josef Rataj, que também tem sido um forte apoiante do projeto. Se juntarmos todos estes ingredientes, é justo dizer que Holická criou um ícone do Dakar antes mesmo de o humilde pato ter virado o volante no clássico evento de rally-raid.

"Talvez tivesse sido mais fácil e mais barato pegar noutro carro", disse ela, "mas penso que foi a decisão certa porque todos adoram o projeto. Há uma grande comunidade à volta deste carro."

O objetivo de Holická e Engová para o seu projeto é simples: chegar sorrateiramente à meta do Dakar de 2024.