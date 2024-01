Dakar/étape 4 : l'Allemand Gottschalk se détache

Le résultat de la quatrième étape du 46e Rallye Dakar a donné lieu à une pointe variée. Timo Gottschalk et son pilote local Toyota, Yazeed Al-Rajhi, ont porté leur avance à 4:04 minutes sur Carlos Sainz (Audi RS Q-etron). Le vainqueur de l'an dernier, Nasser Al-Attiyah, a fait un nouveau pas en avant au classement général. Pour sa première participation au Dakar, le champion du rallye-raid est remonté à la troisième place au volant de la Prodrive Hunter, à 11:03 minutes d'Al-Rajhi après la quatrième des douze spéciales. Trois constructeurs étaient donc en tête du classement provisoire. Al-Attiyah a chassé Mattias Ekström du podium à la quatrième place à 5:39 minutes, devant le vainqueur de lundi, Lucas Moraes (+ 19:31) sur le Toyota Hilux officiel. Loeb est remonté à la sixième place (+ 23:50) après son premier meilleur temps.

Son collègue Tim Althoff a décrit ainsi la quatrième étape entre Al Salamiya et Al-Hofuf (631 km), avec 299 km au meilleur temps : Après que les véhicules aient dû passer la nuit au bivouac du Dakar sous les règles du Parc Fermé, la deuxième partie de l'étape marathon a repris mardi. Cette journée comptait officiellement dans le classement comme la quatrième spéciale de la 46e édition du Rallye Dakar, après que les mécaniciens n'aient passé que deux heures à aider les pilotes la veille après l'étape pour remettre les voitures en état.

Depuis Al Salamiya, au centre de l'Arabie saoudite, la route se poursuit ce jour-là vers l'est jusqu'à la métropole d'Al Hofuf. Plus de 332 kilomètres de liaison et 299 kilomètres de classement étaient au programme des pilotes avant que les équipes n'accueillent leurs participants au bivouac situé à proximité de cette ville de plus de 700 000 habitants.

Al Hofuf est située au cœur d'une oasis luxuriante de plus de trois millions de palmiers dattiers. L'étape se composait en premier lieu de sections rapides, mais elle a aussi surpris par quelques énigmes de navigation. Toute erreur se paierait certainement au prix fort.

Le champion du rallye-raid et vainqueur de l'année dernière Nasser Al-Attiyah n'a pas fait une croix sur son sixième triomphe sur le marathon près de son Qatar natal lors de la première course du Dakar au volant de la Prodrive Hunter. Au km 125, il a pris la tête du classement imaginaire, 38 secondes devant les leaders du classement général Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), 45 secondes sur Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron) et 52 secondes sur son partenaire Prodrive Sébastien Loeb. Le vainqueur du lundi, Lucas Moraes, qui a perdu plus de cinq minutes au volant de son Toyota Hilux en 16e position, s'est rendu compte que le Rallye Dakar est une montagne russe, surtout avec ses dunes.

Mais Al-Attiyah n'en est pas resté là et a continué à pousser le rythme. Au km 229, le champion du monde en titre comptait 27 secondes d'avance sur Loeb, deuxième l'an dernier, 1h22 sur Al-Rajhi, 4h34 sur Sainz et 4h36 sur Peterhansel, tandis que Moraes, en 12e position, accusait 9h49 de retard. Al-Attiyah semblait en bonne voie pour remporter sa première victoire au Hunter. Mais son coéquipier Sébastien Loeb a su l'en empêcher. Le deuxième de l'année dernière, qui n'a pas été gâté par la chance en 2024, a remporté sa première victoire du jour, 1h08 devant le pilote Toyota local Yazeed Al-Raji et 1h22 devant Al-Attiyah.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 4e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05