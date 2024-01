Dakar/Stadio 4: il tedesco Gottschalk si allontana

Il risultato della quarta tappa del 46° Rally Dakar è stato molto vario. Timo Gottschalk e il suo autista locale della Toyota Yazeed Al-Rajhi hanno aumentato il loro vantaggio a 4:04 minuti su Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron. Il vincitore dello scorso anno Nasser Al-Attiyah ha fatto un altro passo avanti nella classifica generale. Il campione di Rally Raid è salito al terzo posto al suo debutto alla Dakar con il Prodrive Hunter e si è trovato a 11:03 minuti da Al-Rajhi dopo la quarta delle dodici tappe. Questo ha portato tre costruttori in testa alla classifica provvisoria. Al-Attiyah ha spinto Mattias Ekström fuori dal podio al quarto posto con 5:39 minuti, davanti al vincitore di lunedì Lucas Moraes (+19:31) con la Toyota Hilux ufficiale. Loeb è salito al sesto posto dopo il suo primo miglior tempo (+23:50).

Il collega Tim Althoff ha descritto così la quarta tappa da Al Salamiya per 631 km fino ad Al-Hofuf con 299 km di miglior tempo: Dopo che i veicoli hanno dovuto riposare durante la notte in regime di parco chiuso nel bivacco della Dakar, la seconda parte della tappa maratona è proseguita martedì. La giornata è stata ufficialmente considerata come la quarta prova speciale della 46ª edizione del Rally Dakar, dopo che i meccanici sono stati a disposizione dei piloti solo per due ore dopo la tappa del giorno precedente per rimettere in pista le vetture.

Da Al Salamiya, nel centro dell'Arabia Saudita, il percorso di questa giornata conduce più a est verso la metropoli di Al Hofuf. Oltre 332 chilometri di tappa di collegamento e 299 chilometri di classifica erano in programma per i piloti prima che le squadre potessero ricevere i loro partecipanti al bivacco vicino alla città con più di 700.000 abitanti.

Al Hofuf si trova nel cuore di un'oasi lussureggiante con oltre tre milioni di palme da dattero. La tappa consisteva principalmente in sezioni veloci, ma ci ha anche sorpreso con alcuni enigmi di navigazione. Ogni errore avrebbe certamente comportato un prezzo elevato.

Il campione di Rally Raid e vincitore dello scorso anno Nasser Al-Attiyah non ha affatto cancellato il suo sesto trionfo nella maratona vicino a casa sua, in Qatar, alla prima edizione della Dakar con il Prodrive Hunter. Al chilometro 125 ha conquistato la vetta dell'immaginaria classifica dei tempi, con 38 secondi di vantaggio sui leader della classifica generale Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk su Overdrive Toyota Hilux, 45 secondi su Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron) e 52 secondi sul suo partner Prodrive Sébastien Loeb. Il vincitore di lunedì Lucas Moraes, che ha perso più di cinque minuti in P16 con la Toyota Hilux, ha capito che il Rally Dakar è una montagna russa, soprattutto con le sue dune.

Tuttavia, Al-Attiyah non si è fermato e ha continuato a spingere il ritmo. Al chilometro 229, il campione in carica aveva 27 secondi di vantaggio sul secondo classificato dello scorso anno, Loeb, 1:22 minuti su Al-Rajhi, già 4:34 minuti su Sainz e 4:36 su Peterhansel nell'immaginaria classifica giornaliera, mentre il deficit di Moraes in P12 era salito a 9:49 minuti. Al-Attiyah sembrava avviato verso la sua prima vittoria di tappa nel Cacciatore. Tuttavia, il suo compagno di squadra Sébastien Loeb sapeva come impedirlo. Il secondo classificato dello scorso anno, che non è stato baciato dalla fortuna nemmeno nel 2024, ha conquistato la sua prima vittoria di tappa, con 1:08 minuti di vantaggio sul pilota locale della Toyota Yazeed Al-Raji e 1:22 minuti su Al-Attiyah.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 4a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05