Dakar/Etapa 4: O alemão Gottschalk distancia-se

O resultado após a quarta etapa do 46º Rali Dakar foi muito variado. Timo Gottschalk e o seu motorista local da Toyota, Yazeed Al-Rajhi, aumentaram a sua vantagem para 4:04 minutos sobre Carlos Sainz no Audi RS Q-etron. O vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, deu mais um passo em frente na classificação geral. O Campeão do Rally Raid subiu para o terceiro lugar na sua estreia no Dakar com o Prodrive Hunter e ficou a 11:03 minutos de Al-Rajhi após a quarta das doze etapas. Isto colocou três construtores na frente da classificação intermédia. Al-Attiyah empurrou Mattias Ekström do pódio para o quarto lugar por 5:39 minutos, à frente do vencedor de segunda-feira Lucas Moraes (+19:31) na Toyota Hilux oficial. Loeb subiu ao sexto lugar depois do seu primeiro tempo mais rápido (+23:50).

O colega Tim Althoff descreveu a quarta etapa de Al Salamiya, com mais de 631 km, até Al-Hofuf, com 299 km no melhor tempo, da seguinte forma: Depois de os veículos terem descansado durante a noite sob as regras do parc fermé no bivouac do Dakar, a segunda parte da etapa maratona continuou na terça-feira. O dia contou oficialmente como a quarta etapa especial da 46ª edição do Rali Dakar, depois de os mecânicos só terem estado à disposição dos pilotos durante duas horas após a etapa da véspera para colocar os carros de novo em pista.

De Al Salamiya, no centro da Arábia Saudita, o percurso deste dia segue para leste até à metrópole de Al Hofuf. Mais de 332 quilómetros de etapa de ligação e 299 quilómetros de classificação estavam na agenda dos pilotos antes de as equipas receberem os seus participantes no bivouac perto da cidade com mais de 700.000 habitantes.

Al Hofuf situa-se no coração de um exuberante oásis com mais de três milhões de tamareiras. A etapa consistia principalmente em secções rápidas, mas também nos surpreendeu com alguns puzzles de navegação. Qualquer erro resultaria certamente num preço elevado.

O campeão do Rally Raid e vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, não descartou de forma alguma o seu sexto triunfo na maratona perto da sua casa no Qatar, na viagem inaugural do Dakar com o Prodrive Hunter. Ao quilómetro 125, ele assumiu o topo da tabela de tempos imaginária, com 38 segundos de vantagem sobre os líderes da geral Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk na Toyota Hilux da Overdrive, 45 segundos sobre Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron) e 52 segundos sobre o seu parceiro da Prodrive Sébastien Loeb. O vencedor de segunda-feira, Lucas Moraes, que perdeu mais de cinco minutos em P16 na Toyota Hilux, apercebeu-se de que o Rali Dakar é uma montanha-russa, especialmente com as suas dunas.

No entanto, Al-Attiyah não ficou por aqui e continuou a impor o seu ritmo. Aos 229 quilómetros, o campeão em título tinha 27 segundos de vantagem sobre o segundo classificado do ano passado, Loeb, 1:22 minutos sobre Al-Rajhi, já com 4:34 minutos de vantagem sobre Sainz e 4:36 sobre Peterhansel na classificação diária imaginária, enquanto a desvantagem de Moraes na P12 tinha agora aumentado para 9:49 minutos. Al-Attiyah parecia estar a caminho da sua primeira vitória na etapa de Hunter. No entanto, o seu parceiro de equipa Sébastien Loeb soube como evitar isso. O segundo classificado do ano passado, que também não foi exatamente beijado pela Fortuna em 2024, conquistou a sua primeira vitória na etapa, com 1:08 minutos de vantagem sobre o piloto local da Toyota, Yazeed Al-Raji, e 1:22 minutos sobre Al-Attiyah.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 4ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05