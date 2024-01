Dakar/étape 4 : Gottschalk consolide son avance

Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont creusé un écart de plus de quatre minutes sur leurs plus proches poursuivants.

Seul un tiers environ de la distance du Rallye Dakar a été parcouru, des étapes reines sont encore à venir. Le cœur sur la main et une brique sur l'accélérateur : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont encore renforcé leur avance sur le Rallye Dakar lors de la quatrième journée. Bien que le duo saoudo-arabo-brandebourgeois ait dû ouvrir la route à environ la moitié de l'étape du jour entre Al Salmiyah et Hofuf - ce qui n'est pas rarement un inconvénient en rallye-marathon - son avance sur ses plus sérieux poursuivants Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi) a augmenté de 3.50 à 4.19 minutes. Après un bon tiers de la distance totale et 1.639 kilomètres de spéciale, cela correspond à 7.489 mètres. Troisième voiture à s'élancer, Al-Rajhi/Gottschalk ont rapidement rattrapé leurs concurrents partis plus tôt et se sont placés en tête en tant que "pionniers", s'assurant ainsi la deuxième place au classement du jour. La victoire du jour est revenue à Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (F/B, Prodrive).

Après trois jours de défis au Rallye Dakar, l'organisateur A.S.O. (Amaury Sport Organisation) a rendu la tâche plus facile aux participants lors de l'étape entre Al Salmiyah et Hofuf. Des pistes rapides ont marqué le quatrième jour, seulement interrompues de temps en temps par des sections plus lentes et des sections avec une navigation délicate. Des sections de sable et des pistes sablonneuses étaient également au programme, ainsi qu'un total de sept pour cent de la distance dans des dunes de niveau 1 avec du sable solide.

Yazeed Al-Rajhi : "Le Hilux a fonctionné aujourd'hui comme sur des roulettes après le bref service d'hier. Une étape assez rapide, vraiment agréable à conduire. Nous sommes heureux d'avoir légèrement augmenté notre avance - mais les étapes reines sont encore devant nous".

Timo Gottschalk : "Dans l'ensemble, c'était une étape rapide, mais la navigation était délicate à de nombreux endroits. Vers la fin, des dunes faciles à conduire avec beaucoup, beaucoup de fans - nous sommes contents du résultat !"

Et il y avait aussi cela

... une assistance croustillante. Contrairement aux jours habituels du "Dakar", l'équipe Overdrive ne disposait que de deux heures la veille de la quatrième étape pour effectuer des réparations sur le Toyota Hilux de Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk. Une fois le temps limité par voiture écoulé, les chemins de l'équipe d'assistance et des participants se sont séparés. Alors que Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont passé une nuit de repos sous tente à Al Salmiyah, les mécaniciens ont pris la route directe vers Hofuf, où une nouvelle assistance régulière est prévue aujourd'hui.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 4e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05