Dakar/Stage 4: Gottschalk estende il suo vantaggio

È stato percorso solo un terzo della distanza del Rally Dakar e le tappe più importanti devono ancora arrivare. Con il cuore in mano e un mattone sull'acceleratore: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk hanno esteso il loro vantaggio nel Rally Dakar al quarto giorno. Anche se il duo saudita-Brandenburg ha dovuto aprire il percorso dopo circa metà della tappa di oggi da Al Salmiyah a Hofuf - spesso uno svantaggio nella maratona dei rally - il loro vantaggio sui rivali più vicini Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi) è cresciuto di 3,50 a 4,19 minuti. Dopo un buon terzo della distanza totale e 1.639 chilometri di prove speciali completate, questo corrisponde a 7.489 metri. Al-Rajhi/Gottschalk erano la terza vettura sul percorso e hanno rapidamente raggiunto i concorrenti che erano partiti prima, prendendo il comando come "pionieri" e assicurandosi il secondo posto nella classifica di giornata. La vittoria di giornata è andata a Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (F/B, Prodrive).

Dopo tre giorni impegnativi al Rally Dakar, l'organizzatore A.S.O. (Amaury Sport Organisation) ha reso le cose un po' più facili per i partecipanti nella tappa da Al Salmiyah a Hofuf. I percorsi veloci hanno caratterizzato il quarto giorno, interrotti solo occasionalmente da tratti più lenti e con navigazione difficile. Erano in programma anche tratti su sabbia e piste sabbiose, oltre a un totale del sette per cento della distanza su dune di livello 1 con sabbia compatta.

Yazeed Al-Rajhi: "L'Hilux ha funzionato perfettamente oggi dopo la breve manutenzione di ieri. Una tappa molto veloce, davvero piacevole da guidare. Siamo contenti di aver allungato leggermente il nostro vantaggio, ma ci aspettano ancora le tappe decisive".

Timo Gottschalk: "Una tappa tutto sommato veloce, ma difficile da percorrere in molti punti. Belle dune verso la fine, con molti tifosi: siamo soddisfatti del risultato!".

E poi c'è stato questo

... un servizio di assistenza frizzante. A differenza dei normali giorni della "Dakar", la sera prima della quarta tappa il team Overdrive ha avuto solo due ore per effettuare le riparazioni alla Toyota Hilux di Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk. Allo scadere del tempo limitato per ogni vettura, il personale di servizio e i partecipanti si sono separati. Mentre Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk hanno trascorso una notte di riposo in una tenda ad Al Salmiyah, i meccanici si sono recati direttamente a Hofuf, dove oggi è previsto un altro servizio regolare.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 4a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05