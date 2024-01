Dakar/Etapa 4: Gottschalk aumenta a sua vantagem

Apenas cerca de um terço da distância do Rali Dakar foi percorrida, com as etapas de coroação ainda por vir. Com o coração nas mãos e um tijolo no acelerador: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk alargaram a sua liderança no Rali Dakar no quarto dia. Embora a dupla Arábia Saudita-Brandemburgo tenha tido de abrir o percurso após cerca de metade da etapa do dia, de Al Salmiyah a Hofuf - muitas vezes uma desvantagem no desporto de rali maratona - a sua vantagem sobre os seus rivais mais próximos, Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi), aumentou de 3,50 para 4,19 minutos. Após um bom terço da distância total e 1.639 quilómetros de provas especiais cumpridos, isto corresponde a 7.489 metros. Al-Rajhi/Gottschalk foram o terceiro carro no percurso e rapidamente alcançaram os concorrentes que tinham começado mais cedo, assumindo a liderança como "pioneiros" e assegurando o segundo lugar na classificação do dia. A vitória do dia coube a Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (F/B, Prodrive).

Depois de três dias difíceis no Rali Dakar, o organizador A.S.O. (Amaury Sport Organisation) facilitou um pouco as coisas para os participantes na etapa de Al Salmiyah a Hofuf. Pistas rápidas caracterizaram o quarto dia, interrompidas apenas ocasionalmente por secções mais lentas e secções de navegação difícil. O programa incluía também secções em areia e pistas arenosas, bem como um total de 7% da distância em dunas de nível 1 com areia firme.

Yazeed Al-Rajhi: "A Hilux funcionou na perfeição hoje, depois da curta revisão de ontem. Uma etapa muito rápida, muito agradável de conduzir. Estamos satisfeitos por termos aumentado ligeiramente a nossa vantagem, mas ainda temos pela frente as etapas decisivas."

Timo Gottschalk: "Em suma, uma etapa rápida, mas difícil de percorrer em muitos sítios. Boas dunas no final, com muitos e muitos fãs - estamos contentes com o resultado!"

E depois houve isto

... um serviço de limpeza. Ao contrário do que acontece nos dias normais do "Dakar", a equipa Overdrive só dispôs de duas horas na véspera da quarta etapa para reparar o Toyota Hilux de Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk. Após o fim do tempo limitado por carro, a equipa de assistência e os participantes separaram-se. Enquanto Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk passaram uma noite algo repousante numa tenda em Al Salmiyah, os mecânicos viajaram diretamente para Hofuf, onde está programado para hoje outro serviço regular.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 4ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05