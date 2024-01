Sébastien Loeb: "Ha sido una etapa muy buena"

Sébastien Loeb: "Ha sido un día muy bueno para nosotros. Hemos hecho una etapa limpia. Estábamos un poco en el polvo porque salimos muy atrás y tuvimos que adelantar a muchos coches. En un momento dado nos hemos saltado un waypoint y hemos tenido que retroceder unos treinta segundos, pero aparte de eso hemos completado una etapa muy buena, así que sin problemas."

Yazeed Al-Rajhi: "Siempre listo para el desierto. Todos los días".

El piloto de Toyota Yazeed Al Rajhi, segundo en la etapa del día, consolidó su primer puesto en la clasificación general. Amplía su ventaja sobre Carlos Sainz, de Audi, a más de cuatro minutos.

Yazeed Al-Rajhi: "Después de 50 ó 60 kilómetros nos pusimos en cabeza y despejamos el camino, y no fue fácil. Tuvimos un pinchazo lento antes de los 150 o 180 km. A medida que avanzábamos, la presión de los neumáticos empezó a bajar y la parte trasera del coche se hundió hasta llegar a 1,4 bares en la meta, pero no pasa nada. Por suerte pudimos reducir la velocidad en los últimos 100 km, pero todo va bien. Siempre estoy listo para el desierto, 24 horas al día, 7 días a la semana".

Nasser Al Attiyah: "Paso a paso estamos remontando"

Tras la primera parte de la etapa maratón, que terminó en llanta, Nasser Al-Attiyah volvió a la pista y subió al podio tras Al-Hofuf en la quinta jornada del rally.

El tercer puesto del qatarí en la cuarta etapa le sitúa en la misma posición en la clasificación general. El piloto de BRX se encuentra a poco más de once minutos de Al Rajhi.

Nasser Al-Attiyah: "No ha sido fácil. Hemos intentado controlar la velocidad. La navegación no fue fácil. No queríamos pinchar ni nada por el estilo, porque teníamos que llevar el coche al vivac para prepararlo todo para mañana y pasado mañana. Estoy contento de estar aquí. Estamos conociendo nuestro nuevo coche. No es fácil, la etapa ha sido muy rápida y ha habido muchos problemas, pero ahora creo que podemos volver a la cabeza paso a paso."