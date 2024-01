Sébastien Loeb : "C'était une très bonne étape".

Sébastien Loeb : "C'était une très bonne journée pour nous. Nous avons réalisé une étape propre. Nous étions un peu dans la poussière parce que nous sommes partis loin derrière et que nous avons dû doubler beaucoup de voitures. À un moment, nous avons manqué un waypoint et nous avons dû faire demi-tour pendant une trentaine de secondes, mais sinon nous avons fait une très bonne étape, donc pas de problème".

Yazeed Al-Rajhi : "Toujours prêt pour le désert. Tous les jours !"

Le pilote Toyota Yazeed Al Rajhi, deuxième de l'étape du jour, a consolidé sa première place au classement général. Il a augmenté son avance sur Carlos Sainz d'Audi à plus de quatre minutes.

Yazeed Al-Rajhi : "Après 50 ou 60 km, nous avons pris la tête et ouvert la voie, et ce n'était pas facile. Nous avons eu une crevaison sournoise avant 150 à 180 km. Au fur et à mesure que nous avancions, la pression des pneus a commencé à baisser et l'arrière de la voiture s'est affaissé jusqu'à atteindre 1,4 bar à l'arrivée, mais ce n'est pas grave. Heureusement, nous avons pu ralentir sur les 100 derniers kilomètres, mais tout se passe bien. Je suis toujours prêt pour le désert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7".

Nasser Al Attiyah : "Pas à pas, nous nous battons pour revenir".

Après avoir terminé la première partie de l'étape marathon sur une jante, Nasser Al Attiyah est revenu sur la piste et a foncé vers Al-Hofuf pour monter sur le podium de la cinquième journée du rallye.

En terminant troisième de la quatrième étape, le Qatari occupe la même position au classement général. Le pilote BRX est à peine à plus de onze minutes d'Al Rajhi.

Nasser Al-Attiyah : "Ce n'était pas facile. Nous avons simplement essayé de contrôler la vitesse. La navigation n'était pas facile. Nous ne voulions pas attraper de crevaison ou autre, car nous devions amener la voiture au bivouac pour tout préparer pour demain et après-demain. Je suis heureux d'être ici. Nous apprenons à connaître notre nouvelle voiture. Ce n'est pas facile, l'étape a été très rapide et beaucoup de problèmes sont apparus, mais maintenant je pense que nous pouvons revenir petit à petit vers le haut du classement".