Sébastien Loeb: "Una tappa molto buona".

Sébastien Loeb: "È stata una giornata molto buona per noi. Abbiamo fatto una tappa pulita. Siamo stati un po' nella polvere perché siamo partiti molto indietro e abbiamo dovuto sorpassare molte auto. A un certo punto abbiamo mancato un waypoint e siamo dovuti tornare indietro di circa trenta secondi, ma a parte questo abbiamo portato a termine un'ottima tappa, quindi nessun problema".

Yazeed Al-Rajhi: "Sempre pronto per il deserto. Ogni giorno!"

Il pilota della Toyota Yazeed Al Rajhi, secondo nella tappa di oggi, ha consolidato il suo primo posto nella classifica generale. Ha esteso il suo vantaggio su Carlos Sainz dell'Audi a più di quattro minuti.

Yazeed Al-Rajhi: "Dopo 50 o 60 chilometri abbiamo preso il comando e ci siamo liberati la strada, ma non è stato facile. Abbiamo forato lentamente prima dei 150-180 km. Man mano che andavamo avanti, la pressione degli pneumatici ha iniziato a diminuire e la parte posteriore della vettura si è afflosciata fino a raggiungere 1,4 bar al traguardo, ma va bene così. Per fortuna siamo riusciti a rallentare negli ultimi 100 chilometri, ma tutto sta andando bene. Sono sempre pronto per il deserto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7".

Nasser Al Attiyah: "Passo dopo passo stiamo lottando per tornare".

Dopo la prima parte della tappa maratona, conclusa su un cerchione, Nasser Al-Attiyah è tornato in pista ed è salito sul podio dopo Al-Hofuf nel quinto giorno del rally.

Il terzo posto del qatariota nella quarta tappa lo colloca nella stessa posizione nella classifica generale. Il pilota della BRX è a poco più di undici minuti da Al Rajhi.

Nasser Al-Attiyah: "Non è stato facile. Abbiamo cercato di controllare la velocità. La navigazione non è stata facile. Non volevamo forare o fare cose del genere, perché dovevamo portare la macchina al bivacco per preparare tutto per domani e dopodomani. Sono felice di essere qui. Stiamo imparando a conoscere la nostra nuova macchina. Non è facile, la tappa è stata molto veloce e ci sono stati molti problemi, ma ora penso che possiamo tornare al vertice passo dopo passo".