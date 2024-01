Etapa 4: Zala en el Mini, noveno en la general De Toni Hoffmann X-raid Octavo puesto en la jornada y noveno en la general para Vaidotas Zala en el Mini JCW Rally Plus en la cuarta etapa del 46º Rally Dakar. El miércoles, nos vamos al "Empty Quarter" con un programa completo de dunas. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Vaitodas Zala y Paulo Fiuza, en su Mini JCW Rally Plus, también se ciñeron a su estrategia en la cuarta etapa: velocidad constante sin asumir demasiados riesgos. Terminaron la etapa de 299 kilómetros en octavo lugar y recuperaron otra posición en la clasificación general con el noveno puesto. Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja están luchando por volver al grupo de cabeza en el Mini JCW Rally Plus. Inicialmente terminaron la etapa del martes en 14ª posición. Sin embargo, una penalización de tiempo de 31:50 minutos les hizo retroceder hasta la 36ª posición.



Tras los problemas técnicos de ayer, Ignacio Casale y Álvaro León demostraron hoy lo que es posible con el X-raid 1000R Turbo. Saliendo 32º, han pisado el acelerador a fondo y han terminado en tercera posición.



Se han completado cuatro etapas y los participantes tienen por delante ocho más. Incluida la nueva etapa crono de 48h. Hasta ahora, el plan de no correr demasiados riesgos parece estar funcionando para Zala. El lituano ha marcado sistemáticamente los 10 mejores tiempos de hoy y ha terminado el día en octava posición. Ahora es noveno en la clasificación general.



Casale fue capaz de igualar los tiempos de los 10 primeros desde el principio. Pero su terreno favorito llegó justo al final: las dunas. Aquí, el chileno ha subido el ritmo con la X-raid 1000R Turbo y se ha asegurado el tercer puesto. Como consecuencia de los problemas de ayer y la penalización de tiempo asociada, Casale se encuentra al final de la clasificación general. Sus compañeros de equipo Pal Lonyai y Filippo Ippolito terminaron 23º en el X-raid 1000R Turbo. Annett Quandt y Annie Seel cruzaron la línea de meta en 34ª posición.



La etapa del miércoles a Shubaytah lleva a los participantes al Empty Quarter. 118 kilómetros no parecen mucho, pero el 100% de la etapa transcurrirá por las dunas.



Vaidotas Zala: "¡Ha sido un día para los navegantes! Un día muy complicado. Paulo ha hecho muy bien su trabajo. Seguimos con la estrategia de conducir lo suficientemente rápido para evitar errores. Por ahora parece que funciona. Pero aún nos quedan muchos retos por delante".



Krzysztof Holowczyc: "Por desgracia, estamos muy lejos en términos deportivos. No debería ser así, pero así es el deporte del motor y especialmente el Dakar. Tras el accidente del domingo, nuestro fisioterapeuta tiene que recuperarnos, ¡y está haciendo un gran trabajo! Al principio de la etapa estoy bien y me siento bien, pero luego el dolor vuelve prácticamente en el primer gran bache. Es muy difícil para mí. Lukas también tiene dolor de espalda. En estas condiciones también nos resultaba difícil concentrarnos y por eso cometimos algunos errores de navegación. Lo más importante es seguir adelante y no rendirse".



Annett Quandt: "Debido a los problemas de ayer, hoy hemos salido muy atrás. Como resultado, hemos conducido casi todo el tiempo en medio del polvo y hemos tenido que adelantar a muchos coches. A pesar de ello, al principio pudimos avanzar bastante. Pero después, por desgracia, hemos tenido problemas con la navegación y hemos perdido mucho tiempo". (X-raid)