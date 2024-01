Etape 4 : Zala en Mini à la neuvième place du général

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand X-raid Huitième place du jour et neuvième place au général pour Vaidotas Zala au volant de la Mini JCW Rally Plus lors de la quatrième étape du 46e Rallye Dakar. Mercredi, nous nous rendrons dans l'"Empty Quarter" avec un programme complet de dunes.

Lors de la quatrième étape, Vaitodas Zala et Paulo Fiuza au volant de leur Mini JCW Rally Plus ont maintenu leur stratégie : aller vite sans prendre trop de risques. Ils ont terminé la spéciale de 299 km à la huitième place et gagnent une nouvelle position au classement général avec la neuvième place. Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja se battent pour revenir dans le groupe de tête au volant de la Mini JCW Rally Plus. Ils ont d'abord terminé la spéciale de mardi à la 14e place. Mais une pénalité de 31:50 les a fait reculer à la 36e place.



Après les problèmes techniques d'hier, Ignacio Casale et Alvaro Leon ont montré aujourd'hui ce qu'il était possible de faire avec la X-raid 1000R Turbo. Partis en 32e position, ils ont mis les gaz à fond et ont pu se réjouir de la troisième place à l'arrivée.



Quatre étapes ont été franchies et huit autres attendent les participants. Y compris la nouvelle étape des 48h chrono. Jusqu'à présent, le plan consistant à s'abstenir de prendre trop de risques semble fonctionner pour Zala. Le Lituanien a réalisé aujourd'hui des temps constants dans le top 10 et a terminé la journée en huitième position. Il est désormais neuvième au classement général.



Dès le début, Casale a pu suivre les temps du top 10. Mais son terrain de prédilection est arrivé tout à la fin : les dunes. C'est là que le Chilien au volant de la X-raid 1000R Turbo s'est vraiment mis en évidence et s'est assuré la troisième place. En raison des problèmes d'hier et de la pénalité de temps qui en découle, Casale se retrouve à la traîne au classement général. Ses coéquipiers Pal Lonyai et Filippo Ippolito ont pris la 23e place dans la X-raid 1000R Turbo. Annett Quandt et Annie Seel ont franchi la ligne d'arrivée en 34e position.



L'étape de mercredi vers Shubaytah emmène les participants dans l'Empty Quarter. 118 kilomètres de classement, cela n'a l'air de rien, mais ceux-ci se déroulent à 100% dans les dunes.



Vaidotas Zala : "C'était une journée pour les navigateurs ! Une journée très délicate. Paulo a très bien fait son travail. Nous nous en tenons à la stratégie qui consiste à rouler juste assez vite pour éviter les erreurs. Jusqu'à présent, cela semble fonctionner. Mais nous avons encore beaucoup de défis à relever".



Krzysztof Holowczyc : "Sportivement, nous sommes malheureusement loin du compte. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le sport automobile et plus particulièrement le Dakar. Après l'accident de dimanche, notre physiothérapeute doit nous remettre sur pied, et il fait un travail formidable ! Au début de l'étape, ça va et je me sens bien, puis la douleur revient pratiquement à la première grosse bosse. C'est très difficile pour moi. Lukas aussi a mal au dos. Dans cet état, il était aussi difficile pour nous de nous concentrer, et c'est pourquoi nous avons fait des erreurs de navigation. L'important, c'est de continuer et de ne pas abandonner".



Annett Quandt : "En raison des problèmes d'hier, nous sommes partis très loin derrière aujourd'hui. Nous avons donc roulé presque tout le temps dans la poussière et avons dû dépasser de nombreuses voitures. Malgré tout, nous avons réussi à bien rouler en tête. Mais ensuite, nous avons malheureusement eu des problèmes de navigation et avons perdu beaucoup de temps". (X-raid)