Tappa 4: Zala nella Mini al nono posto assoluto

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco X-raid Ottavo posto di giornata e nono assoluto per Vaidotas Zala con la Mini JCW Rally Plus nella quarta tappa del 46° Rally Dakar. Mercoledì si parte per il "Quartiere vuoto" con un programma completo di dune. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Anche Vaitodas Zala e Paulo Fiuza con la loro Mini JCW Rally Plus si sono attenuti alla loro strategia nella quarta tappa: essere costantemente veloci senza correre troppi rischi. Hanno concluso la tappa di 299 chilometri all'ottavo posto e hanno recuperato un'altra posizione nella classifica generale con il nono posto. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja stanno lottando per rientrare nel gruppo di testa della Mini JCW Rally Plus. Inizialmente hanno concluso la tappa di martedì al 14° posto. Tuttavia, una penalità di 31:50 minuti li ha fatti retrocedere al 36° posto.



Dopo i problemi tecnici di ieri, Ignacio Casale e Alvaro Leon hanno dimostrato oggi cosa è possibile fare con l'X-raid 1000R Turbo. Partiti 32esimi, hanno dato il massimo e sono stati felici di concludere al terzo posto.



Quattro tappe sono state completate e altre otto attendono i partecipanti. Compresa la nuova tappa crono di 48 ore. Finora, il piano di non correre troppi rischi sembra funzionare per Zala. Il lituano ha fatto registrare costantemente i primi 10 tempi oggi e ha concluso la giornata all'ottavo posto. Ora è nono nella classifica generale.



Casale è stato in grado di eguagliare i tempi dei primi 10 fin dall'inizio. Ma il suo terreno preferito è arrivato proprio alla fine: le dune. Qui il cileno ha davvero alzato il tiro con l'X-raid 1000R Turbo e si è assicurato il terzo posto. A causa dei problemi di ieri e della relativa penalità di tempo, Casale si trova in fondo alla classifica generale. I suoi compagni di squadra Pal Lonyai e Filippo Ippolito hanno concluso al 23° posto nell'X-raid 1000R Turbo. Annett Quandt e Annie Seel hanno tagliato il traguardo al 34° posto.



La tappa di mercoledì verso Shubaytah porta i partecipanti nel Quartiere Vuoto. 118 chilometri non sembrano molti, ma il 100% della tappa si svolgerà tra le dune.



Vaidotas Zala: "È stata una giornata per i navigatori! Una giornata molto difficile. Paulo ha fatto il suo lavoro molto bene. Ci stiamo attenendo alla strategia di guidare abbastanza velocemente per evitare errori. Finora sembra funzionare. Ma abbiamo ancora molte sfide davanti a noi".



Krzysztof Holowczyc: "Purtroppo siamo molto lontani in termini sportivi. Non dovrebbe essere così, ma questo è il motorsport e soprattutto la Dakar. Dopo l'incidente di domenica, il nostro fisioterapista deve rimetterci in sesto e sta facendo un ottimo lavoro! All'inizio della tappa va bene e mi sento bene, poi il dolore torna praticamente al primo dosso. È molto difficile per me. Anche Lukas soffre di mal di schiena. In queste condizioni è stato difficile concentrarsi e per questo abbiamo commesso alcuni errori di navigazione. La cosa più importante è andare avanti e non mollare".



Annett Quandt: "A causa dei problemi di ieri, oggi siamo partiti molto indietro. Di conseguenza, abbiamo guidato nella polvere per quasi tutto il tempo e abbiamo dovuto sorpassare molte auto. Tuttavia, all'inizio siamo riusciti a fare buoni progressi. Ma poi purtroppo abbiamo avuto problemi di navigazione e abbiamo perso molto tempo". (X-raid)