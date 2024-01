Etapa 4: Zala no Mini em nono lugar na geral

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German X-raid Oitavo lugar no dia e nono na geral para Vaidotas Zala no Mini JCW Rally Plus na quarta etapa do 46º Rali Dakar. Na quarta-feira, o programa de dunas está completo no "Empty Quarter". SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Vaitodas Zala e Paulo Fiuza, no seu Mini JCW Rally Plus, também mantiveram a sua estratégia na quarta etapa: ser consistentemente rápidos sem correr demasiados riscos. Terminaram a etapa de 299 quilómetros em oitavo lugar e subiram mais uma posição na classificação geral com o nono lugar. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja estão a lutar para regressar ao grupo da frente no Mini JCW Rally Plus. Inicialmente, terminaram a etapa de terça-feira em 14º lugar. No entanto, uma penalização de tempo de 31:50 minutos fê-los cair para o 36º lugar.



Após os problemas técnicos de ontem, Ignacio Casale e Alvaro Leon mostraram hoje o que é possível fazer com o X-raid 1000R Turbo. Começando em 32º, eles colocaram o pedal no metal e ficaram muito satisfeitos ao terminar em terceiro lugar.



Quatro etapas foram concluídas e mais oito estão à frente dos participantes. Incluindo a nova etapa do cronómetro de 48 horas. Até agora, o plano de não correr demasiados riscos parece estar a funcionar para Zala. O lituano fez sempre os 10 melhores tempos hoje e terminou o dia em oitavo lugar. Está agora em nono lugar na classificação geral.



Casale conseguiu igualar os tempos dos 10 primeiros desde o início. Mas o seu terreno preferido chegou mesmo no final: as dunas. Aqui, o chileno aumentou o ritmo com o X-raid 1000R Turbo e garantiu o terceiro lugar. Como resultado dos problemas de ontem e da penalização de tempo associada, Casale está na parte de trás da classificação geral. Os seus companheiros de equipa Pal Lonyai e Filippo Ippolito terminaram em 23º lugar no X-raid 1000R Turbo. Annett Quandt e Annie Seel cruzaram a linha de chegada em 34º lugar.



A etapa de quarta-feira, até Shubaytah, leva os participantes até ao Bairro Vazio. 118 quilómetros não parece muito, mas 100% da etapa será disputada nas dunas.



Vaidotas Zala: "Foi um dia para os navegadores! Um dia muito complicado. O Paulo fez o seu trabalho muito bem. Estamos a seguir a estratégia de conduzir apenas o suficiente para evitar erros. Parece estar a funcionar até agora. Mas ainda temos muitos desafios pela frente."



Krzysztof Holowczyc: "Infelizmente, estamos muito longe em termos desportivos. Não devia ser assim, mas o desporto automóvel é assim e especialmente o Dakar. Depois do acidente de domingo, o nosso fisioterapeuta tem de nos pôr de pé e está a fazer um excelente trabalho! No início da etapa está tudo bem e sinto-me bem, mas depois as dores voltam praticamente ao primeiro grande solavanco. É muito difícil para mim. O Lukas também tem dores nas costas. Neste estado, também foi difícil para nós concentrarmo-nos e foi por isso que cometemos alguns erros de navegação. O mais importante é continuar e não desistir."



Annett Quandt: "Devido aos problemas de ontem, começámos muito atrás hoje. Como resultado, estivemos quase sempre a conduzir no pó e tivemos de ultrapassar muitos carros. No entanto, conseguimos fazer bons progressos no início. Mas depois, infelizmente, tivemos problemas com a navegação e perdemos muito tempo." (X-raid)