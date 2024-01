Etape 4 : Sébastien Loeb revient sur le devant de la scène

Au terme de l'étape de 631 km entre Al Salamiya et Al Hofuf, dont 299 km au classement, il était temps de faire un plan pour le désert de l'"Empty Quarter", hôte impitoyable des trois prochains jours de ce Dakar.



Lors de la quatrième étape, Sébastien Loeb, neuf fois champion WRC, a tonné dans le désert au volant de sa Prodrive Hunter. Le Français s'est hissé à la sixième place du classement général grâce à la 24e victoire d'étape de sa carrière sur le Dakar. "Nous étions un peu dans la poussière parce que nous étions partis loin de la tête et que nous avons dû doubler beaucoup de voitures. A part cela et la recherche d'un waypoint, c'était une très bonne étape", a expliqué le vainqueur du jour, Loeb, qui attend toujours sa première victoire dans la classique marathonienne.



La deuxième voiture Prodrive Hunter est pilotée par le champion en titre du Dakar, Nasser Al-Attiyah. Le quintuple vainqueur, originaire du Qatar voisin, a profité de la quatrième étape pour monter pour la première fois sur le podium général du rallye de cette année. Le vainqueur de l'an dernier et champion de rallye-raid semble désormais maîtriser sa nouvelle voiture et prend son élan juste au moment où le Dakar arrive dans le désert de l'Empty Quarter. "Maintenant, nous préparons la voiture pour les longues journées à venir dans les dunes. En faisant les choses étape par étape, nous pouvons nous rapprocher de la tête", a déclaré Al-Attiyah.



Les pilotes Audi RS Q e-tron Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel ont pris les quatrième et cinquième places de l'étape. Ce résultat maintient Sainz à la deuxième place du classement général, actuellement à 4 minutes 29 secondes du leader Yazeed Al Rajhi. Le troisième pilote de l'équipe Audi Sport, Mattias Ekström, ainsi que Lucas Moraes du Toyota Gazoo Racing sont encore proches du podium général. Les deux pilotes restent dans le top 5, à moins de 20 minutes d'Al Rajhi. "C'était la première fois que j'ouvrais la route, et on ne peut apprendre ces choses qu'en les faisant", a déclaré Moraes.



Giniel de Villiers et Guillaume de Mévius ont lutté contre toute la poussière sur la piste lors de la quatrième étape pour passer les voitures plus lentes après Al Hofuf. "Nous sommes partis de la 31e place et, malgré toute cette poussière, je pense que nous avons réussi à dépasser 15 voitures. Nous avons fait du bon travail avec la navigation, nous avons perdu quelques minutes mais pas beaucoup", a noté le vainqueur d'ouverture Guillaume de Mevius.



Lors d'une autre journée constante sur le circuit, Laia Sanz a réalisé le 14e meilleur temps de la journée, ce qui lui vaut désormais la 17e place au classement général de la catégorie Ultimate. "C'était une super journée et nous avions un bon rythme. Nous avons perdu un peu de temps à certains points de passage, mais à chaque fois que nous étions en difficulté, nous avons rapidement réglé le problème. Ensuite, nous avons commencé à pousser à la fin de l'étape et c'était amusant de suivre Nani Roma (Ford) dans les dunes", a rapporté Laia Sanz.



La journée dans le désert a été difficile pour Seth Quintero, 21 ans, et son copilote allemand Dennis Zenz dans leur Toyota GR DKR Hilux. Des problèmes mécaniques ont coûté au jeune Américain beaucoup de temps et sa chance de monter sur le podium pour son premier Dakar.



Dans la catégorie Challenger, un jeu du chat et de la souris se développe entre le leader Eryk Goczal et Mitch Guthrie Jr. Le duo de pilotes Taurus T3 Max a de nouveau réalisé les deux meilleurs temps de la quatrième étape. De retour au bivouac d'Al Hofuf, Guthrie Jr. a écopé d'une pénalité de 17 minutes pour une combinaison de waypoint manqué et de vitesse excessive. Le pilote du Red Bull Off-Road Junior Team est à 19:23 minutes de Goczal au classement général, alors que les pénalités de temps sont contestées. "C'était un circuit vraiment rapide aujourd'hui. Il y avait un peu de tout, mais l'essentiel était de rouler à fond. La zone de navigation au milieu nous a un peu pris", a déclaré Mitch Guthie.



Une fois de plus, les trois Can-Am de Rokas Baciuška, Austin "AJ" Jones et Chaleco López étaient en tête de la spéciale. Le mieux placé de ce trio au classement général reste Jones, à 1h5'14 d'Eryk Goczal. "Aujourd'hui, c'était dur, probablement la journée de navigation la plus difficile que nous ayons eue depuis longtemps. Il y avait des voitures partout, à la recherche de points de passage. Je pense que nous avons honnêtement fait un assez bon travail pour nous en sortir", a déclaré Austin Jones.



Une autre coureuse a été pénalisée en temps, Cristina Gutiérrez, qui a écopé d'une pénalité de 15 minutes pour avoir manqué un point de repère. Cela l'a fait reculer à la 16e place de l'étape, une place devant sa collègue Taurus Dania Akeel. "Je pense que c'était notre pire journée jusqu'à présent sur ce Dakar. Nous nous sommes perdus au début et avons dû rouler en deux roues motrices dans les dunes. De plus, nous avons eu un problème avec notre antenne qui ne reconnaissait pas les waypoints. C'était une journée à oublier", a expliqué Cristina Gutiérrez.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 4e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05