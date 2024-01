Tappa 4: il resoconto di Sébastien Loeb

Al termine della tappa di 631 km da Al Salamiya ad Al Hofuf, con 299 chilometri di classifica, è stato il momento di fare un piano per il deserto nel "Quartiere vuoto", ospite spietato dei prossimi tre giorni di questa Dakar.



Nella quarta tappa, il nove volte campione WRC Sébastien Loeb ha attraversato il deserto con il suo Prodrive Hunter. Il francese è salito al sesto posto in classifica generale con la 24esima vittoria di tappa della sua carriera alla Dakar. "Eravamo un po' nella polvere perché siamo partiti lontani dai primi e abbiamo dovuto sorpassare molte auto. A parte questo e la ricerca di un waypoint, è stata una tappa molto buona", ha spiegato il vincitore della tappa Loeb, che è ancora in attesa della sua prima vittoria nella classica maratona.



La seconda vettura Prodrive Hunter è guidata dal campione in carica della Dakar Nasser Al-Attiyah. Il cinque volte vincitore, proveniente dal vicino Qatar, ha sfruttato la quarta tappa per salire sul podio assoluto per la prima volta nel rally di quest'anno. Il vincitore dell'anno scorso e campione del Rally Raid sembra avere la nuova auto sotto controllo e sta entrando nel vivo della Dakar all'arrivo nel deserto dell'Empty Quarter. "Ora stiamo preparando la macchina per i lunghi giorni che ci aspettano tra le dune. Facendo le cose passo dopo passo, possiamo arrivare davanti", ha detto Al-Attiyah.



I piloti dell'Audi RS Q e-tron Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel hanno concluso la tappa al quarto e quinto posto. Il risultato mantiene Sainz al secondo posto in classifica generale, attualmente a 4:29 minuti dal leader Yazeed Al Rajhi. Ancora vicini al podio assoluto sono il terzo pilota del Team Audi Sport Mattias Ekström e Lucas Moraes del Toyota Gazoo Racing. Entrambi i piloti rimangono nella top five, a meno di 20 minuti da Al Rajhi. "Era la prima volta che aprivo la strada e queste cose si imparano solo facendole", ha detto Moraes.



Giniel de Villiers e Guillaume de Mévius hanno lottato contro la polvere nella quarta tappa per superare le auto più lente dopo Al Hofuf. "Siamo partiti dal 31° posto e credo che abbiamo superato 15 auto nonostante la polvere. Abbiamo fatto un buon lavoro con la navigazione, abbiamo perso qualche minuto, ma non molto", ha sottolineato il vincitore della gara d'apertura Guillaume de Mevius.



In un'altra giornata consistente in pista, Laia Sanz ha ottenuto il 14° tempo della giornata, che la colloca ora al 17° posto assoluto nella classe Ultimate. "È stata un'ottima giornata e abbiamo avuto un buon ritmo. Abbiamo perso un po' di tempo in alcuni waypoint, ma ogni volta che eravamo in difficoltà, abbiamo risolto rapidamente il problema. Poi abbiamo iniziato a spingere alla fine della tappa ed è stato divertente seguire Nani Roma (Ford) tra le dune", ha raccontato Laia Sanz.



È stata una giornata difficile nel deserto per il 21enne Seth Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz con la sua Toyota GR DKR Hilux. I problemi meccanici sono costati al giovane americano molto tempo e la possibilità di salire sul podio della sua prima Dakar.



Nella classe Challenger, si è sviluppato un gioco al gatto e al topo tra il leader Eryk Goczal e Mitch Guthrie Jr. La coppia di piloti della Taurus T3 Max ha ancora una volta ottenuto i due tempi più veloci nella quarta tappa. Al bivacco di Al Hofuf, Guthrie Jr. ha ricevuto una penalità di 17 minuti per aver mancato un waypoint e per eccesso di velocità. Il pilota del Red Bull Off-Road Junior Team è a 19:23 minuti da Goczal nella classifica generale, mentre le penalità sono in corso di contestazione. "Oggi la pista era davvero veloce. C'è stato un po' di tutto, ma la cosa principale è stata l'accelerazione completa. L'area di navigazione al centro ci ha messo un po' in difficoltà", ha dichiarato Mitch Guthie.



Ancora una volta, le tre Can-Am di Rokas Baciuška, Austin "AJ" Jones e Chaleco López erano in testa alla tappa. Il migliore di questo trio nella classifica generale rimane Jones, che si trova a 1:5:14 ore da Eryk Goczal. "Oggi è stata dura, probabilmente la giornata di navigazione più difficile che abbiamo avuto da molto tempo a questa parte. C'erano auto ovunque alla ricerca di waypoint. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, ad essere onesti", ha dichiarato Austin Jones.



Un altro corridore che ha ricevuto una penalità di tempo è stata Cristina Gutiérrez, che ha ricevuto una penalità di 15 minuti per aver mancato un waypoint. Questo l'ha fatta precipitare al 16° posto della tappa, una posizione davanti alla collega della Taurus Dania Akeel. "Credo che sia stato il nostro giorno peggiore in questa Dakar. Ci siamo persi alla partenza e abbiamo dovuto attraversare le dune su due ruote. Abbiamo anche avuto un problema con la nostra antenna che non riconosceva i waypoint. È stata una giornata da dimenticare", ha dichiarato Cristina Gutiérrez.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 4a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05