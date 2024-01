Etapa 4: Sébastien Loeb faz o ponto da situação

No final da etapa de 631 km de Al Salamiya a Al Hofuf, com 299 quilómetros na classificação, era tempo de fazer um plano para o deserto no "Empty Quarter", o anfitrião impiedoso dos próximos três dias deste Dakar.



Na quarta etapa, o nove vezes campeão do WRC, Sébastien Loeb, atravessou o deserto no seu Prodrive Hunter. O francês subiu ao sexto lugar da geral com a 24ª vitória de etapa da sua carreira no Dakar. "Estávamos um pouco na poeira porque começámos longe da frente e tivemos de ultrapassar muitos carros. Tirando isso e a procura de um ponto de passagem, foi uma etapa muito boa", explicou o vencedor da etapa, Loeb, que ainda está à espera da sua primeira vitória na maratona clássica.



O segundo carro da Prodrive Hunter é conduzido pelo atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah. O pentacampeão do vizinho Qatar utilizou a quarta etapa para terminar no pódio da geral pela primeira vez no rali deste ano. O vencedor do ano passado e campeão do Rally Raid parece ter agora o seu novo carro sob controlo e está apenas a entrar no seu ritmo à medida que o Dakar chega ao deserto do Empty Quarter. "Agora estamos a preparar o carro para os longos dias que temos pela frente nas dunas. Ao fazer as coisas passo a passo, podemos chegar à frente", disse Al-Attiyah.



Os pilotos do Audi RS Q e-tron Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel terminaram em quarto e quinto lugar na etapa. O resultado mantém Sainz no segundo lugar da geral, atualmente a 4:29 minutos do líder Yazeed Al Rajhi. Ainda perto do pódio da geral estão o terceiro piloto do Team Audi Sport, Mattias Ekström, e Lucas Moraes, da Toyota Gazoo Racing. Ambos os pilotos permanecem entre os cinco primeiros, a menos de 20 minutos de Al Rajhi. "Foi a primeira vez que abri a estrada e só se pode aprender estas coisas fazendo-as", disse Moraes.



Giniel de Villiers e Guillaume de Mévius enfrentaram muita poeira na quarta etapa para passar os carros mais lentos depois de Al Hofuf. "Partimos do 31º lugar e penso que ultrapassámos 15 carros, apesar de todo o pó. Fizemos um bom trabalho com a navegação, perdemos alguns minutos, mas não muito", observou o vencedor da corrida de abertura, Guillaume de Mevius.



Em mais um dia consistente em pista, Laia Sanz registou o 14º tempo do dia, o que a coloca agora em 17º lugar na geral da classe Ultimate. "Foi um grande dia e tivemos um bom ritmo. Perdemos algum tempo em alguns pontos de passagem, mas sempre que tínhamos problemas, resolvíamos rapidamente o problema. Depois começámos a puxar no final da etapa e foi divertido seguir o Nani Roma (Ford) nas dunas", relatou Laia Sanz.



Foi um dia difícil no deserto para Seth Quintero, de 21 anos, com o seu copiloto alemão Dennis Zenz na sua Toyota GR DKR Hilux. Problemas mecânicos custaram ao jovem americano muito tempo e a oportunidade de terminar no pódio na sua estreia no Dakar.



Na classe Challenger, desenvolveu-se um jogo de gato e rato entre o líder Eryk Goczal e Mitch Guthrie Jr. A dupla de pilotos do Taurus T3 Max voltou a registar os dois tempos mais rápidos na quarta etapa. De regresso ao acampamento de Al Hofuf, Guthrie Jr. foi penalizado com 17 minutos de tempo por ter falhado um ponto de passagem e por excesso de velocidade. O piloto da Red Bull Off-Road Junior Team está a 19:23 minutos de Goczal na classificação geral enquanto as penalizações de tempo estão a ser contestadas. "Foi uma pista de corrida muito rápida hoje. Houve um pouco de tudo, mas o principal foi o acelerador a fundo. A zona de navegação no meio apanhou-nos um pouco", disse Mitch Guthie.



Mais uma vez, os três Can-Ams de Rokas Baciuška, Austin "AJ" Jones e Chaleco López estiveram na frente da etapa. O mais bem colocado deste trio na classificação geral continua a ser Jones, que está a 1:5:14 horas de Eryk Goczal. "Hoje foi difícil, provavelmente o dia de navegação mais difícil que tivemos desde há muito tempo. Havia carros por todo o lado à procura de pontos de passagem. Acho que fizemos um bom trabalho a lidar com isso, para ser honesto", disse Austin Jones.



Outra piloto a receber uma penalização de tempo foi Cristina Gutiérrez, que recebeu uma penalização de 15 minutos por falhar um waypoint. Esta penalização fê-la cair para o 16º lugar na etapa, um lugar à frente da sua colega da Taurus, Dania Akeel. "Acho que foi o nosso pior dia neste Dakar até agora. Perdemo-nos no início e tivemos de percorrer as dunas em duas rodas. Também tivemos um problema com a nossa antena que não reconhecia os pontos de passagem. Foi um dia para esquecer", disse Cristina Gutiérrez.

46.º Rali Dakar 2024 Resultado na 4ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05