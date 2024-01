Clásico: Bastante atrevido - por el desierto en un R4 De Toni Hoffmann ASO El martes, nuestra atención se centró en el Citroën 2CV (pato), probablemente el vehículo más inusual del Rally Dakar, y el Renault 4L, el de la familiar palanca de cambios, también es probable que sea inusual. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Se trata del Renault 4L de Michel Blanc y Frédéric Benedetti, que fue acondicionado para el Rally Dakar con un diseño de los años ochenta. Blanc y Benedetti se conocían de varias pruebas de rally raid, al principio como rivales en la pista, antes de trabajar juntos durante unos diez años. Desde mediados de la década de 2000, los dos pilotos de automovilismo participaron en rallies no pertenecientes a la FIA y en rally raids en África. Adquirieron experiencia todoterreno en quads, SSV y 4x4.



Entonces llegó el Dakar Classic para ellos, "en el lugar adecuado en el momento adecuado", como dijo Blanc. Él había comprado un Nissan Patrol Dessoude ex Pescarolo tres años antes. Los dos amigos no pudieron resistirse y emprendieron la segunda edición del "Dakar Classic" en 2022. En el vivac, se dieron cuenta rápidamente de que la réplica del Porsche Rothmans con el que compartían la asistencia causaba mucho más revuelo que su auténtico vehículo histórico con pedigrí patentado. Regresaron a Francia con esta primera experiencia, pero decidieron no participar en el rally de 2023.



Sin albergar rencores ni venganzas, decidieron pasarse al bando de las réplicas y la idea del 4L de los hermanos Marreau caló rápidamente. Por respeto a estos pioneros, los habitantes de Auvernia se pusieron en contacto con ellos para obtener luz verde para reproducir la decoración del 4L amarillo y negro, que estaba adornado con sus entonces socios Africatour, Facom, Elf y Paris Match. Aunque los hermanos Marreau no son patrocinadores de la aventura, no se opusieron.



Blanc y Benedetti consideraron que los 34 caballos de serie no eran suficientes para su aventura en el Dakar 2024. Equiparon su R4 con un motor Alpine R5, que entrega 93 CV de serie. Sin duda, este R4 es ahora uno de los favoritos del Dakar Classic 2024... lo que allanará el camino a los Dacia anunciados para el Dakar 2025.



Michel Blanc: "Nuestro primer Dakar Classic 2022, lo hicimos sin problemas, pero también sin cobertura mediática. También buscábamos un desafío un poco más difícil. Para este año, quería inicialmente partir en un Qatar, un 4x4 de 30 CV que participó tres veces en el Dakar en los años 1980. Me dije que había un paralelismo entre el Toyota número 1 de Nasser Al Attiyah con los colores de Qatar y que el nombre de este vehículo podría llamar la atención. Pero con Frédéric llegamos al 4L. Probablemente pasaremos dos o tres horas más al día que con el Nissan, pero sabemos cómo conducir sobre rocas y arena protegiendo el vehículo, algo que conozco perfectamente de la construcción. Estoy jubilado desde el 1 de enero de 2023 y he traspasado el negocio de la construcción metálica y la cerrajería a mis hijos. Pensé que tendría tiempo para ocuparme de la realización silenciosa, pero en realidad sigo pasando los días en la carretera haciendo reparaciones."



Frédéric Benedetti: "Nuestro primer Dakar Classic 2022 ha sido una gran experiencia, pero nos hemos enfrentado a menos retos de los que habríamos pensado debido a la gran personalización del vehículo, que estaba sobredimensionado incluso en comparación con los requisitos del Classic en términos de prestaciones y fiabilidad. Para nosotros, que estamos acostumbrados a los rally raids, fue casi demasiado fácil, me sentí un poco avergonzado. También sufrimos la falta de atención por nuestro Nissan Dessoude, que sin embargo era uno de los raros vehículos verdaderamente históricos que han ganado el Dakar. Por eso no volvimos el año pasado. Este año nos dijimos que lo haríamos de otra manera: Como no hay mejor historia que ver que la de la réplica, recurrimos a la del 4L de los hermanos Marreau. Es un coche legendario del primer Dakar que la gente recuerda porque demostró que los privados pueden competir con las fábricas. Es un vehículo popular que está cerca del corazón de los franceses y al mismo tiempo tiende un puente entre generaciones".