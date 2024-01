Classic : une traversée du désert en R4 très audacieuse

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand ASO Mardi, nous nous sommes concentrés sur la Citroën 2CV (canard), sans doute la voiture la plus extraordinaire du Rallye Dakar, et la Renault 4L, avec son fameux levier de vitesse, devrait également être extraordinaire. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Il s'agit de la Renault 4L de Michel Blanc et Frédéric Benedetti, dont l'extérieur a été quelque peu amélioré pour le Rallye Dakar avec un design des années 80. Blanc et Benedetti se sont connus lors de quelques rallyes-raids, d'abord comme rivaux sur la piste, avant de collaborer pendant une dizaine d'années. À partir du milieu des années 2000, les deux sportifs motorisés ont participé à des rallyes non-FIA et à des rallyes-raids en Afrique. En quad, SSV, 4x4, ils ont acquis de l'expérience en tout-terrain.



Puis vint pour eux le Dakar Classic "au bon moment, au bon endroit", comme le dit Blanc. Ce dernier avait acquis trois ans plus tôt une Nissan Patrol Dessoude ex Pescarolo. Les deux amis n'ont pas pu résister et ont pris le départ de la deuxième édition du "Dakar Classic" en 2022. Au bivouac, ils ont vite constaté que la Porsche Rothmans réplique, avec laquelle ils partageaient l'assistance, faisait beaucoup plus sensation que leur authentique véhicule historique au pedigree breveté. Ils sont rentrés en France avec cette première expérience, mais ont renoncé au rallye 2023.



Sans rancune ni vengeance, ils décidèrent de passer du côté des répliques, et l'idée de la 4L des frères Marreau fit rapidement son chemin. Par respect pour ces pionniers, les Auvergnats les contactèrent afin d'obtenir le feu vert pour reproduire le décor de la 4L jaune et noire, ornée de ses partenaires de l'époque, Africatour, Facom, Elf et Paris Match. Même si les frères Marreau ne sont pas sponsors de l'aventure, ils ne s'y sont pas opposés non plus.



Pour leur aventure sur le Dakar en 2024, les 34 chevaux de série de Blanc et Benedetti étaient insuffisants. Ils ont donc équipé leur R4 d'un moteur R5 Alpine qui développe 93 ch de série. Sans aucun doute, cette R4 est désormais l'une des favorites du Dakar Classic 2024... qui ouvrira la voie aux Dacas annoncées pour le Dakar 2025.



Michel Blanc : "Notre premier Dakar Classic 2022, nous l'avons fait sans problème, mais aussi sans couverture médiatique. De plus, nous cherchions un défi un peu plus difficile. Pour cette année, je voulais d'abord partir avec un Katar, un 4x4 de 30 chevaux qui a participé trois fois au Dakar dans les années 80. Je me suis dit qu'il y avait un parallèle à faire entre la Toyota numéro 1 de Nasser Al Attiyah et les couleurs du Qatar, et que le nom de ce véhicule pourrait attirer l'attention. Mais avec Frédéric, nous sommes arrivés à la 4L. Nous passerons probablement deux à trois heures de plus par jour qu'avec la Nissan, mais nous savons comment rouler sur les pierres et le sable tout en préservant le véhicule, ce que je connais parfaitement grâce à la construction. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier 2023, j'ai transmis l'entreprise de construction métallique et de serrurerie à mes fils. Je pensais avoir le temps de m'occuper de la réalisation silencieuse, mais en fait, je passe toujours mes journées sur la route à faire des réparations".



Frédéric Benedetti : "Notre premier Dakar Classic 2022 a été une expérience formidable, mais nous avons été confrontés à un peu moins de défis que nous ne l'aurions pensé, en raison du véhicule très adapté, même surdimensionné par rapport aux exigences de la Classic en termes de performances et de fiabilité. Pour nous qui sommes habitués aux rallyes-raids, c'était presque trop facile, j'ai dû avoir un peu honte. Nous avons aussi souffert du manque d'attention pour notre Nissan Dessoude, qui faisait pourtant partie des rares voitures vraiment historiques à avoir gagné le Dakar. C'est pourquoi nous ne sommes pas revenus l'année dernière. Cette année, nous nous sommes dit que nous ferions les choses différemment : Comme l'histoire n'est pas plus visible que celle de la réplique, nous nous sommes tournés vers celle de la 4L des frères Marreau. C'est une voiture mythique du premier Dakar, qui est restée dans la mémoire des gens parce qu'elle a prouvé que les pilotes privés pouvaient rivaliser avec les usines. C'est une voiture populaire, chère au cœur des Français, mais aussi un pont entre les générations".