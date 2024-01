Classico: piuttosto audace - attraverso il deserto in una R4

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ASO Martedì ci siamo concentrati sulla Citroën 2CV (anatra), probabilmente il veicolo più insolito del Rally Dakar, e anche la Renault 4L, quella con la familiare leva del cambio, sarà probabilmente insolita.

Si tratta della Renault 4L di Michel Blanc e Frédéric Benedetti, che è stata adattata per il Rally Dakar con un design degli anni '80. Blanc e Benedetti si conoscevano da diversi rally-raid, inizialmente come rivali in pista, prima di lavorare insieme per circa dieci anni. A partire dalla metà degli anni Duemila, i due piloti hanno partecipato a rally non FIA e a rally-raid in Africa. Hanno acquisito esperienza nel fuoristrada con quad, SSV e 4x4.



Poi è arrivata la Dakar Classic, "al posto giusto e al momento giusto", come dice Blanc. Tre anni prima aveva acquistato un Nissan Patrol Dessoude ex Pescarolo. I due amici non hanno resistito e hanno iniziato la seconda edizione della "Dakar Classic" nel 2022. Al bivacco, si sono subito resi conto che la Porsche replica Rothmans con cui condividevano l'assistenza faceva molto più scalpore del loro autentico veicolo storico con pedigree brevettato. Tornarono in Francia con questa prima esperienza, ma decisero di non partecipare al rally del 2023.



Senza nutrire alcun rancore o vendetta, decisero di passare dalla parte delle repliche e l'idea della 4L dei fratelli Marreau prese rapidamente piede. Per rispetto a questi pionieri, gli abitanti dell'Alvernia li hanno contattati per ottenere il via libera alla riproduzione del decoro della 4L gialla e nera, che era ornata dai suoi partner di allora Africatour, Facom, Elf e Paris Match. Anche se i fratelli Marreau non sono sponsor dell'avventura, non si sono opposti.



Blanc e Benedetti ritenevano che i 34 cavalli di serie non fossero sufficienti per la loro avventura alla Dakar 2024. Hanno quindi equipaggiato la loro R4 con un motore R5 Alpine, che eroga 93 CV di serie. Senza dubbio, questa R4 è ora una delle favorite della Dakar Classic 2024... che aprirà la strada alle Dacia annunciate per la Dakar 2025.



Michel Blanc: "La nostra prima Dakar Classic 2022 l'abbiamo fatta senza problemi, ma anche senza copertura mediatica. Eravamo anche alla ricerca di una sfida un po' più difficile. Per quest'anno, inizialmente volevo partire con un Qatar, un veicolo a trazione integrale da 30 CV che ha partecipato alla Dakar per tre volte negli anni Ottanta. Mi sono detto che c'era un parallelo tra la Toyota numero 1 di Nasser Al Attiyah con i colori del Qatar e che il nome di questo veicolo avrebbe potuto attirare l'attenzione. Ma con Frédéric siamo arrivati alla 4L. Probabilmente passeremo due o tre ore in più al giorno rispetto alla Nissan, ma sappiamo come guidare sulle rocce e sulla sabbia proteggendo il veicolo, cosa che conosco perfettamente per via delle costruzioni. Sono in pensione dal 1° gennaio 2023 e ho passato l'attività di metalcostruttore e fabbro ai miei figli. Pensavo che avrei avuto il tempo di occuparmi della realizzazione silenziosa, ma in realtà passo ancora le mie giornate sulla strada a fare riparazioni".



Frédéric Benedetti: "La nostra prima Dakar Classic 2022 è stata una grande esperienza, ma abbiamo affrontato un po' meno sfide di quanto avremmo pensato a causa del veicolo molto personalizzato, che era sovradimensionato anche rispetto ai requisiti della Classic in termini di prestazioni e affidabilità. Per noi, abituati ai rally raid, è stato quasi troppo facile, mi sono un po' vergognato. Abbiamo anche sofferto della mancanza di attenzione per la nostra Nissan Dessoude, che è stata comunque una delle rare vetture veramente storiche ad aver vinto la Dakar. Per questo non siamo tornati l'anno scorso. Quest'anno ci siamo detti che l'avremmo fatto in modo diverso: Poiché non c'è storia migliore da vedere di quella della replica, abbiamo scelto quella della 4L dei fratelli Marreau. È un'auto leggendaria della prima Dakar che la gente ricorda perché ha dimostrato che i privati possono competere con le fabbriche. È un veicolo popolare che è vicino al cuore dei francesi e allo stesso tempo crea un ponte tra le generazioni".