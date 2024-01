Clássico: Muito ousado - atravessar o deserto num R4

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German ASO Na terça-feira, concentrámo-nos no Citroën 2CV (pato), provavelmente o veículo mais invulgar do Rali Dakar, e o Renault 4L, o que tem a familiar alavanca de velocidades, também é suscetível de ser invulgar. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Trata-se do Renault 4L de Michel Blanc e Frédéric Benedetti, que foi equipado para o Rali Dakar com um design dos anos 80. Blanc e Benedetti conheciam-se de várias provas de rally-raid, inicialmente como rivais em pista, antes de trabalharem juntos durante cerca de dez anos. A partir de meados dos anos 2000, os dois pilotos de desportos motorizados participaram em ralis e rally-raids não FIA em África. Ganharam experiência fora de estrada em moto-quatro, SSV e 4x4.



Depois veio o Dakar Classic para eles "no sítio certo à hora certa", como diz Blanc. Ele tinha comprado um Nissan Patrol Dessoude ex Pescarolo três anos antes. Os dois amigos não resistiram e iniciaram a segunda edição do "Dakar Classic" em 2022. No acampamento, aperceberam-se rapidamente de que a réplica do Porsche da Rothmans, com a qual partilhavam a assistência, causava muito mais sensação do que o seu autêntico veículo histórico com um pedigree patenteado. Regressaram a França com esta primeira experiência, mas decidiram não participar no rali de 2023.



Sem rancores nem vinganças, decidiram passar para o lado das réplicas e a ideia do 4L dos irmãos Marreau rapidamente se impôs. Por respeito a estes pioneiros, os habitantes de Auvergne contactaram-nos para obterem luz verde para reproduzir a decoração do 4L amarelo e preto, que era adornado com os seus parceiros de então, Africatour, Facom, Elf e Paris Match. Apesar de os irmãos Marreau não serem patrocinadores da aventura, não se opuseram.



Blanc e Benedetti sentiram que os 34 cavalos de série não eram suficientes para a sua aventura no Dakar 2024. Equiparam o seu R4 com um motor R5 Alpine, que debita 93 cv de série. Sem dúvida, este R4 é agora um dos favoritos do Dakar Classic 2024... que abrirá o caminho para os Dacias anunciados para o Dakar 2025.



Michel Blanc: "O nosso primeiro Dakar Classic 2022, fizemo-lo sem problemas, mas também sem cobertura mediática. Estávamos também à procura de um desafio um pouco mais difícil. Para este ano, queria inicialmente partir num Qatar, um veículo de tração às quatro rodas de 30 cv que participou no Dakar três vezes na década de 1980. Disse a mim próprio que havia um paralelo entre o Toyota número 1 de Nasser Al Attiyah com as cores do Qatar e que o nome deste veículo poderia atrair as atenções. Mas com o Frédéric chegámos ao 4L. É provável que passemos mais duas a três horas por dia do que com o Nissan, mas sabemos conduzir nas pedras e na areia protegendo o veículo, o que conheço perfeitamente da construção. Estou reformado desde 1 de janeiro de 2023 e passei o negócio da construção metálica e da serralharia para os meus filhos. Pensei que teria tempo para cuidar da realização silenciosa, mas na verdade ainda passo os meus dias na estrada a fazer reparações."



Frédéric Benedetti: "O nosso primeiro Dakar Classic 2022 foi uma grande experiência, mas enfrentámos um pouco menos de desafios do que teríamos pensado devido ao veículo muito personalizado, que era sobredimensionado mesmo em comparação com os requisitos do Classic em termos de desempenho e fiabilidade. Para nós, que estamos habituados aos raids de rali, foi quase demasiado fácil, senti-me um pouco envergonhado. Sofremos também com a falta de atenção para com o nosso Nissan Dessoude, que foi, no entanto, um dos raros veículos verdadeiramente históricos a vencer o Dakar. Foi por isso que não voltámos no ano passado. Este ano dissemos a nós próprios que iríamos fazer diferente: Como não há melhor história para ver do que a da réplica, voltámo-nos para a do 4L dos irmãos Marreau. É um carro lendário do primeiro Dakar que as pessoas recordam porque provou que os privados podem competir com as fábricas. É um veículo popular que está próximo dos corações dos franceses e que, ao mesmo tempo, estabelece uma ponte entre as gerações."