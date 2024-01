Etape 5 : Al-Attiyah attaque le leader Al-Rajhi

Le champion de rallye-raid Nasser Al-Attiyah est de plus en plus à l'aise avec son nouveau Prodrive Hunter. Lors de la courte cinquième étape dans le "Empty Quarter", le vainqueur de l'an dernier a marqué son premier record.

Nasser Al-Attiyah était tout à fait dans son élément dans les dunes du "Emtpty Quarter". L'homme du Qatar voisin a signé son premier meilleur temps dans la cinquième spéciale, longue de seulement 118 km, mais comportant quelques embûches. Il a ainsi dépassé Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) au classement général pour la place d'honneur. Il compte désormais 9:03 minutes de retard sur l'Allemand Timo Gottschalk, toujours en tête, et sur son chauffeur local Toyota Yazeed Al-Rajhi, et se rapproche encore un peu plus de sa sixième victoire dans la classique du marathon. Le triple vainqueur Carlos Sainz, avec un retard de 11:31 minutes, s'est classé troisième devant son coéquipier Mattias Ekström (+ 22:58).

Le vainqueur de mardi, Sébastien Loeb, a subi un sérieux revers. Au volant de sa deuxième Prodrive Hunter, il a écopé d'une pénalité de 15 minutes supplémentaires pour avoir manqué un waypoint lors de la cinquième étape. Loeb, qui voulait en fait remporter cette fois-ci le Rallye Dakar pour la première fois, est maintenant relégué à la neuvième place (+ 43:03).

Cela correspond à la cinquième spéciale : la brièveté est le sel de la vie. La cinquième étape a conduit le convoi du désert dans le tristement célèbre "Empty Quarter" (Quartier vide), une région désertique extrêmement hostile. Notre collègue Tim Althof a passé cette épreuve au crible. Bien qu'il s'agisse de la spéciale la plus courte au programme, les dangers étaient évidents ce jour-là. Au cours de la cinquième édition du Rallye Dakar en Arabie Saoudite, les pilotes et les équipes ont déjà parcouru 1641 kilomètres chronométrés en cinq jours. La cinquième étape, qui mène d'Al-Hofuf à Shubaytah, ajoute 118 kilomètres supplémentaires.

L'épreuve semblait faussement simple, mais en réalité, deux grands dangers guettaient. D'une part, la longueur du parcours de transition. De l'autre, on entrait dans une mer de dunes où chaque kilomètre fait doublement mal. Dès que le peloton s'est lancé dans la zone de sable, la vitesse moyenne a chuté. Seule une poignée de participants parviendra sans doute au bivouac de Shubaytah avant le coucher du soleil.

L'"Empty Quarter", avec ses hautes dunes de sable interminables, était le terrain parfait pour le fils du désert Nasser Al-Attyiah, qui a mis en pratique ses connaissances dès le début dans le Prodrive Hunter, auquel il est désormais plus habitué. Au premier waypoint, au km 39, le vainqueur de l'an dernier comptait 20 secondes d'avance sur Guerlain Chicherit (Toyota), 29 secondes sur Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron), 24 secondes sur Guillaume de Mevius (Toyota Hilux) et 25 secondes sur le leader du classement général, l'équipage Toyota Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk. Le vainqueur de la veille, Sébastien Loeb, a dû se contenter de la neuvième position du jour (+ 43) dans le deuxième Hunter, derrière Juan Yacopini (Toyota), Mattias Ekström (Audi) et le vainqueur de lundi, Lucas Moraes (Toyota).

Au km 83, le nouveau poursuivant d'Al-Attiyah était le leader local Al-Rahji, avec une minute de retard. Peterhansel (+ 1:32) était en troisième position devant De Mevius (+ 1:38) et Loeb (+ 2:00).

Au final, Al-Attiyah a remporté sa première victoire du jour, 1h51 devant Guerlain Chicherit et 1h58 devant Juan-Cruz Yacopini, tous deux sur Toyota Hilux.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 5e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40