Tappa 5: Al-Attiyah attacca il leader Al-Rajhi

Nasser Al-Attiyah era completamente nel suo elemento tra le dune del "Quartiere Emtpty". L'uomo del vicino Qatar ha ottenuto il suo primo miglior tempo nella quinta tappa, lunga solo 118 km ma con alcune insidie. Di conseguenza, ha superato Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) nella classifica generale e si è aggiudicato la vittoria. Ora si trova a 9:03 minuti dal leader tedesco Timo Gottschalk e dal suo autista locale Toyota Yazeed Al-Rajhi e ha fatto un altro passo avanti verso la sua sesta vittoria nella classica maratona. Il tre volte vincitore Carlos Sainz si trova ora a 11:31 minuti di distanza, al terzo posto, davanti al compagno di squadra Mattias Ekström (+22:58).

Il vincitore di martedì, Sébastien Loeb, ha subito una grave battuta d'arresto. Nella seconda Prodrive Hunter, ha ricevuto una penalità di 15 minuti aggiuntivi per aver mancato un waypoint nella quinta tappa. Loeb, che in realtà voleva vincere il Rally Dakar per la prima volta, è ora sceso al nono posto (+ 43:03).

Questo si adatta alla quinta tappa: il pepe è nella brevità. La quinta tappa ha portato l'entourage del deserto nel famigerato "Empty Quarter", una regione desertica estremamente ostile. Il nostro collega Tim Althof ha analizzato da vicino questa tappa. Sebbene fosse la tappa più breve del programma, i pericoli erano evidenti in questa giornata. Durante la quinta edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita, i piloti e le squadre hanno già percorso 1641 chilometri in cinque giorni. Nella quinta tappa, che porta da Al-Hofuf a Shubaytah, saranno aggiunti altri 118 chilometri.

La tappa sembrava ingannevolmente facile, ma in realtà c'erano due grandi pericoli in agguato. Da un lato, la lunghezza del tratto di cavalcavia. Dall'altro, il mare di dune, dove ogni chilometro fa male il doppio. Non appena il percorso è entrato nella zona sabbiosa, la velocità media è scesa. È probabile che solo una manciata di partecipanti riesca a raggiungere il bivacco di Shubaytah prima del tramonto.

Il "Quartiere vuoto", con le sue infinite e alte dune di sabbia, è stato il terreno perfetto per il figlio del deserto Nasser Al-Attyiah, che ha messo in pratica con successo le sue conoscenze fin dalla partenza con l'ormai più familiare Prodrive Hunter. Al primo waypoint al chilometro 39, il vincitore dello scorso anno aveva 20 secondi di vantaggio su Guerlain Chicherit (Toyota), 29 secondi su Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron), 24 secondi su Guillaume de Mevius (Toyota Hilux) e 25 secondi sul leader della classifica generale del team Toyota Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk. Il vincitore del giorno precedente, Sébastien Loeb, si è dovuto accontentare della nona posizione (+ 43) nel secondo Hunter, dietro a Juan Yacopini (Toyota), Mattias Ekström (Audi) e il vincitore di lunedì Lucas Moraes (Toyota).

Al chilometro 83, il nuovo rivale di Al-Attiyah è stato il leader locale Al-Rahji, con un minuto di ritardo. Peterhansel (+ 1:32) era in terza posizione davanti a De Mevius (+ 1:38) e Loeb (+ 2:00).

Alla fine, Al-Attiyah ha ottenuto la sua prima vittoria della giornata, con 1:51 minuti di vantaggio su Guerlain Chicherit e 1:58 minuti su Juan-Cruz Yacopini, entrambi su Toyota Hilux.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 5a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40