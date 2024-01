Etapa 5: Al-Attiyah ataca o líder Al-Rajhi

O campeão do Rally Raid, Nasser Al-Attiyah, está a familiarizar-se cada vez melhor com o seu novo Prodrive Hunter, tendo o vencedor do ano passado estabelecido o seu primeiro tempo mais rápido na curta quinta etapa do "Empty Quarter".

Nasser Al-Attiyah estava completamente no seu elemento nas dunas do "Emtpty Quarter". O homem do vizinho Qatar estabeleceu o seu primeiro tempo mais rápido na quinta etapa, com apenas 118 km de extensão, mas com algumas armadilhas. Assim, ultrapassa Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) na classificação geral e assume a liderança. Ficou agora a 9:03 minutos do líder alemão Timo Gottschalk e do seu motorista local da Toyota, Yazeed Al-Rajhi, e aproximou-se mais um passo da sua sexta vitória na maratona clássica. O tricampeão Carlos Sainz ficou a 11:31 minutos do terceiro lugar, à frente do seu companheiro de equipa Mattias Ekström (+22:58).

O vencedor de terça-feira, Sébastien Loeb, sofreu um grave revés. No segundo Prodrive Hunter, recebeu uma penalização de tempo de 15 minutos adicionais por ter falhado um ponto de passagem na quinta etapa. Loeb, que desta vez queria efetivamente vencer o Rali Dakar pela primeira vez, caiu para o nono lugar (+ 43:03).

A quinta etapa é assim: o tempero está na brevidade. A quinta etapa levou a comitiva do deserto até ao infame "Empty Quarter", uma região do deserto extremamente hostil. O nosso colega Tim Althof analisou mais de perto esta etapa. Apesar de ser a etapa mais curta do programa, os perigos eram óbvios neste dia. Durante a quinta edição do Rali Dakar na Arábia Saudita, os pilotos e as equipas já percorreram 1641 quilómetros em cinco dias. Na quinta etapa, que vai de Al-Hofuf a Shubaytah, serão acrescentados mais 118 quilómetros.

A etapa parecia ser aparentemente fácil, mas na realidade havia dois grandes perigos à espreita. Por um lado, a extensão da secção do viaduto. Por outro lado, o mar de dunas, onde cada quilómetro dói a dobrar. Assim que o campo entrou na zona arenosa, a velocidade média baixou. É provável que apenas alguns participantes consigam chegar ao acampamento em Shubaytah antes do pôr do sol.

O "Empty Quarter", com as suas intermináveis e altas dunas de areia, foi o terreno perfeito para o filho do deserto Nasser Al-Attyiah, que conseguiu pôr em prática os seus conhecimentos logo no início, com o agora mais familiar Prodrive Hunter. No primeiro ponto de passagem, ao quilómetro 39, o vencedor do ano passado tinha 20 segundos de vantagem sobre Guerlain Chicherit (Toyota), 29 segundos sobre Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron), 24 segundos sobre Guillaume de Mevius (Toyota Hilux) e 25 segundos sobre a equipa Toyota Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk, líder da classificação geral. O vencedor do dia anterior, Sébastien Loeb, teve de se contentar com a nona posição (+ 43) na segunda Hunter, atrás de Juan Yacopini (Toyota), Mattias Ekström (Audi) e do vencedor de segunda-feira, Lucas Moraes (Toyota).

Ao quilómetro 83, o novo rival de Al-Attiyah é o líder local Al-Rahji, com um minuto de atraso. Peterhansel (+ 1:32) ocupa a terceira posição, à frente de De Mevius (+ 1:38) e Loeb (+ 2:00).

No final, Al-Attiyah conquista a sua primeira vitória do dia, com 1h51 minutos de avanço sobre Guerlain Chicherit e 1h58 sobre Juan-Cruz Yacopini, ambos numa Toyota Hilux.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 5ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40