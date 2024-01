Etape 5 : L'Allemand Gottschalk consolide sa position de leader

Coup d'envoi de la trilogie dans les dunes : le tronçon entre Hofuf et Shubaytah donne un avant-goût de l'"Empty Quarter", Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk assurent la quatrième place du jour et la tête du classement.

Neuf minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants, c'est l'avance qu'avaient Gottschalk et Al-Rajhi sur leur plus proche poursuivant, Nasser Al-Attiyah. L'étape reine en deux actes est en place : "48 heures d'épreuves" dans le Quartier vide jeudi et vendredi.

Première partie du triptyque des dunes : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont consolidé leur position de leader au classement général du Rallye Dakar en se classant quatrième du jour. L'"Empty Quarter" était déjà au programme de cette courte spéciale : pour la première fois, le combat contre la montre se déroulait exclusivement dans des dunes - avec des montées et des descentes constantes, pas toujours faciles à conduire. Un signe avant-coureur des deux jours à venir. Le duo saoudo-brandebourgeois aborde l'épreuve reine avec neuf minutes et trois secondes d'avance, une étape marathon renforcée répartie sur jeudi et vendredi - y compris une nuit d'information isolée et sans entretien par les mécaniciens. Pour ne pas avoir à ouvrir la route les jours suivants, certains participants ont décidé de ralentir ou de prendre des pénalités de temps. Pour Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk, ce fut plutôt : 100 pour cent.

Le sable. Des dunes de sable. De toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les goûts, le sol granuleux a donné son caractère à un tronçon qui, sur le papier, n'était que de 118 kilomètres. Des dunes molles avec des chots constituaient le cœur de la spéciale. Vers la fin, le sable est devenu plus ferme et donc plus facile à rouler - mais les dunes cassées faisaient partie des défis à relever à la place.

Yazeed Al-Rajhi : "Une spéciale de dunes très agréable à conduire. Et un bon avant-goût des deux jours à venir dans l''Empty Quarter'. Nous pouvons être satisfaits - nous avons une bonne position de départ pour l'étape marathon et nous sommes en tête du Rallye Dakar".

Timo Gottschalk : "Un excellent avant-goût de l'étape marathon avec la spéciale de 48 heures jeudi et vendredi. Les dunes n'étaient pas toujours faciles à conduire, Yazeed a fait un super boulot. Nous n'aurons pas à ouvrir la spéciale demain, ce qui est une bonne chose. Les deux jours à venir seront difficiles, nous sommes prêts".

Et puis il y avait encore....

... Pause d'émission. En effet, jeudi et vendredi, une variante durcie d'une étape marathon sera disputée pour la première fois, au cours de laquelle les participants se répartiront sur plusieurs bivouacs pendant la nuit - à l'abri du monde extérieur. Le prochain communiqué de presse sera donc envoyé vendredi, avec toutes les informations sur l'épreuve spéciale de deux jours.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 5e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40