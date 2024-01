Tappa 5: Il tedesco Gottschalk consolida il vantaggio

Gottschalk e Al-Rajhi hanno preceduto di nove minuti il loro più diretto avversario, Nasser Al-Attiyah. Tappa regina in due atti: "Tappa di 48 ore" nell'Empty Quarter giovedì e venerdì.

La prima parte della triade delle dune: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk hanno consolidato il loro vantaggio nella classifica generale del Rally Dakar con il quarto posto al quinto giorno. Il "Quartiere Vuoto" ha già mandato i suoi saluti su questa breve prova speciale: per la prima volta, solo dune erano in programma nella lotta contro il tempo - con continui saliscendi, non sempre facili da guidare. Un'avvisaglia per i prossimi due giorni. Il duo saudita-arabo-brandenburghese entrerà nella tappa reale con un vantaggio di nove minuti e tre secondi, suddivisa in una dura tappa maratona giovedì e venerdì - compresa una notte senza informazioni e senza assistenza da parte dei meccanici. Per evitare di dover aprire il percorso nei giorni successivi, alcuni partecipanti hanno deciso di rallentare o di incorrere in penalità di tempo. Per Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk, invece, è stato al 100%.

Sabbia. Dune. In tutti i colori, forme e sapori, la superficie granulosa ha caratterizzato un tratto che sulla carta era lungo solo 118 chilometri. Morbide dune con chots hanno costituito il fulcro della prova speciale. Verso la fine, la sabbia è diventata più solida e quindi più facile da guidare, ma le dune rotte sono state una delle sfide da affrontare.

Yazeed Al-Rajhi: "Una prova con dune molto bella da guidare. E un ottimo assaggio per i prossimi due giorni nel 'Quartiere vuoto'. Possiamo essere soddisfatti: abbiamo una buona posizione di partenza per la tappa maratona e siamo in testa al Rally Dakar".

Timo Gottschalk: "Un ottimo assaggio della tappa maratona con le 48 ore di giovedì e venerdì. Le dune non erano sempre facili da guidare, Yazeed ha fatto un ottimo lavoro. Domani non dovremo aprire la tappa, il che è positivo. I prossimi due giorni saranno difficili, siamo pronti".

E poi c'era....

... una pausa. Giovedì e venerdì, infatti, si terrà per la prima volta una versione più dura di una tappa maratona, in cui i partecipanti saranno distribuiti in diversi bivacchi durante la notte, al riparo dal mondo esterno. Per questo motivo, il prossimo comunicato stampa sarà inviato solo venerdì, con tutte le informazioni consuete sulla tappa speciale di due giorni.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 5a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40