Etapa 5: O alemão Gottschalk consolida a liderança

Início da trilogia nas dunas: a secção de Hofuf a Shubaytah dá uma antevisão do "Empty Quarter", Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk garantem o quarto lugar do dia e a liderança.

Gottschalk e Al-Rajhi estão nove minutos à frente do seu rival mais próximo, Nasser Al-Attiyah. Etapa da Rainha em dois actos: "Etapa 48 horas" no Bairro Vazio na quinta e na sexta-feira.

A primeira parte da tríade das dunas: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk consolidaram a sua liderança na classificação geral do Rali Dakar com o quarto lugar no quinto dia. O "Bairro Vazio" já enviou os seus cumprimentos nesta curta etapa especial: pela primeira vez, apenas as dunas estavam no programa da batalha contra o relógio - com constantes subidas e descidas, nem sempre fáceis de conduzir. Um prenúncio para os próximos dois dias. A dupla saudita-arábica-brandemburguesa vai para a etapa real com uma vantagem de nove minutos e três segundos, que se divide numa dura etapa maratona na quinta e na sexta-feira - incluindo uma noite sem informações e sem assistência dos mecânicos. Para evitar ter de abrir o percurso nos dias seguintes, alguns participantes decidiram abrandar o ritmo ou incorrer em penalizações de tempo. Para Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk, o objetivo era 100%.

Areia. Dunas. De todas as cores, formas e sabores, a superfície granulosa caracterizou um troço que, no papel, tinha apenas 118 quilómetros de extensão. Dunas suaves com chots constituíam o ponto central da etapa especial. Perto do final, a areia tornou-se mais firme e, por isso, mais fácil de conduzir - mas as dunas quebradas estavam entre os desafios.

Yazeed Al-Rajhi: "Uma etapa de dunas muito agradável de conduzir. E um ótimo aperitivo para os próximos dois dias no 'Empty Quarter'. Podemos estar satisfeitos - temos uma boa posição de partida para a etapa maratona e estamos a liderar o Rali Dakar."

Timo Gottschalk: "Uma óptima amostra da etapa maratona com a etapa de 48 horas na quinta e sexta-feira. As dunas nem sempre foram fáceis de conduzir, mas Yazeed fez um ótimo trabalho. Amanhã não temos de abrir a etapa, o que é bom. Os próximos dois dias vão ser difíceis, mas estamos preparados".

E depois houve....

... uma pausa. Porque, na quinta e na sexta-feira, será realizada pela primeira vez uma versão mais dura de uma etapa maratona, em que os participantes ficarão espalhados por vários bivouacs durante a noite - protegidos do mundo exterior. Por esta razão, o próximo comunicado de imprensa só será enviado na sexta-feira - com todas as informações habituais sobre a etapa especial de dois dias.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 5ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter 1:37:25 2 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 1:51 3 Yacopini/Oliveiras-Carreras (RA/E), Toyota + 1:58 4 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 2:00 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 3:08 6 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 4:20 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 5:16 8 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 5:41 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 6:15 10 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:40