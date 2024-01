Al-Rajhi: "No queríamos salir primero a la pista" De Toni Hoffmann ASO Yazeed Al Rajhi y su navegante alemán Timo Gottschalk, cuartos en la especial a poco más de dos minutos de Nasser Al Attiyah, se mantuvieron a nueve minutos del qatarí. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Yazeed Al-Rajhi: "No queríamos ser los primeros en la pista mañana. Ese era nuestro plan. Durante la etapa, Timo y yo no estábamos seguros de si debíamos bajar el ritmo o no, pero creo que hicimos lo correcto al no aflojar demasiado. Mañana será diferente. Iremos a la ofensiva y veremos cómo nos va".



Stéphane Peterhansel: "Nos hemos vuelto más lentos"



"Míster Dakar" Stéphane Peterhansel reveló que dejó pasar cinco minutos. Terminó a 14 segundos de Carlos Sainz, lo que significa que los dos pilotos de Audi saldrán juntos mañana. Peterhansel fue sexto en la general, a 34:12 minutos.



Peterhansel, 14 veces plusmarquista: "La etapa ha sido un poco extraña, con sólo 118 kilómetros, pero ha sido decisiva para el orden de salida de mañana, donde afrontaremos un recorrido de dos días por las dunas, sin las pistas de las motos. No sería buena idea salir en cabeza, así que redujimos el ritmo y nos detuvimos cinco minutos antes de la llegada. No creo que nadie sepa cuál es la estrategia correcta. No somos precisamente un buen ejemplo. Tenemos una estrategia diferente a la del inicio del rally, así que ya veremos".



La estrategia de Sébastien Loeb: "Hemos perdido mucho tiempo hoy con la esperanza de ganar mucho mañana"



Sébastien Loeb ha arriesgado mucho hoy. El francés ha dejado pasar unos 20 minutos con vistas a salir más tarde en la especial de mañana, mientras que el ganador de la etapa, Nasser Al-Attiyah, ha optado por la estrategia exactamente opuesta.



"Nasser y yo seguimos estrategias diferentes. Él quiere salir pronto y se siente confiado. Yo no lo habría hecho. No estamos tan familiarizados con el desierto, él está en su elemento. Yo decidí seguir las pistas. Esa fue una decisión. Hemos perdido mucho tiempo hoy con la esperanza de ganar mucho tiempo mañana".