Al-Rajhi : "Nous ne voulions pas entrer en piste en premier".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand ASO Yazeed Al Rajhi et son navigateur allemand Timo Gottschalk, quatrièmes de la spéciale à un peu plus de deux minutes de Nasser Al Attiyah, sont restés devant le Qatari avec neuf minutes d'avance. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Yazeed Al-Rajhi : ""Nous ne voulions pas être les premiers à entrer en piste demain. C'était notre plan. Pendant la spéciale, Timo et moi ne savions pas si nous devions ralentir ou non, mais je pense que nous avons fait ce qu'il fallait en ne ralentissant pas trop. Demain, ce sera différent. Nous allons passer à l'offensive et voir comment ça se passe".



Stéphane Peterhansel : "Nous avons ralenti".



"Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel a révélé qu'il avait laissé passer cinq minutes. Il a terminé 14 secondes derrière Carlos Sainz, ce qui signifie que les deux pilotes Audi partiront ensemble demain. Peterhansel est sixième au classement général avec 34:12 minutes de retard.



Peterhansel, 14 fois détenteur du record, a déclaré : "L'étape était un peu étrange avec seulement 118 kilomètres, mais elle était cruciale pour l'ordre de départ de demain, où nous allons entamer un voyage de deux jours à travers les dunes, sans les traces des motos. Ce ne serait pas une bonne idée de partir en tête, alors nous avons réduit le rythme et nous nous sommes arrêtés à cinq minutes de l'arrivée. Je ne pense pas que quelqu'un sache quelle est la bonne stratégie. Nous ne sommes pas un bon exemple. Nous avons une stratégie différente de celle du début du rallye, alors nous verrons".



La stratégie de Sébastien Loeb : "Nous avons perdu beaucoup de temps aujourd'hui, dans l'espoir d'en gagner beaucoup demain".



Sébastien Loeb a pris un énorme risque aujourd'hui. Le Français a laissé passer une vingtaine de minutes en vue d'un départ plus tardif dans la spéciale de demain, alors que le vainqueur de l'étape, Nasser Al-Attiyah, a opté pour une stratégie exactement opposée.



"Nasser et moi avons des stratégies différentes. Il veut partir tôt et se sent en confiance. Je n'aurais pas fait ça. Nous ne connaissons pas très bien le désert, il est dans son élément. Moi, j'ai choisi de suivre les traces. C'était une décision. Nous avons perdu beaucoup de temps aujourd'hui, dans l'espoir d'en gagner beaucoup demain".