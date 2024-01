Al-Rajhi: "Non volevamo entrare in pista per primi".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ASO Yazeed Al Rajhi e il suo navigatore tedesco Timo Gottschalk, quarto nella prova speciale a poco più di due minuti da Nasser Al Attiyah, hanno mantenuto nove minuti di vantaggio sul qatariota. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Yazeed Al-Rajhi: "Non volevamo essere i primi sulla pista domani. Questo era il nostro piano. Durante la tappa, Timo e io eravamo incerti se rallentare o meno, ma credo che abbiamo fatto la cosa giusta non allentando troppo la presa. Domani sarà diverso. Passeremo all'attacco e vedremo come andrà".



Stéphane Peterhansel: "Siamo diventati più lenti".



"Mr Dakar" Stéphane Peterhansel ha rivelato di aver lasciato passare cinque minuti. Ha chiuso a 14 secondi da Carlos Sainz, il che significa che i due piloti Audi partiranno insieme domani. Peterhansel si è classificato sesto in classifica generale, con un ritardo di 34:12 minuti.



Il 14 volte detentore del record Peterhansel: "La tappa è stata un po' strana, con soli 118 chilometri, ma è stata decisiva per l'ordine di partenza di domani, dove affronteremo un viaggio di due giorni attraverso le dune, senza le piste delle moto. Non sarebbe stata una buona idea partire in testa, quindi abbiamo ridotto il ritmo e ci siamo fermati cinque minuti prima del traguardo. Non credo che nessuno sappia quale sia la strategia giusta. Non siamo esattamente un buon esempio. Abbiamo una strategia diversa rispetto all'inizio del rally, quindi vedremo".



La strategia di Sébastien Loeb: "Abbiamo perso molto tempo oggi nella speranza di guadagnarne molto domani".



Sébastien Loeb ha corso un rischio enorme oggi. Il francese ha lasciato trascorrere circa 20 minuti in vista di una partenza più tardiva nella prova speciale di domani, mentre il vincitore della tappa Nasser Al-Attiyah ha scelto la strategia esattamente opposta.



"Io e Nasser stiamo seguendo strategie diverse. Lui vuole partire presto e si sente sicuro. Io non l'avrei fatto. Non abbiamo molta familiarità con il deserto, lui è nel suo elemento. Io ho deciso di seguire le tracce. È stata una decisione. Abbiamo perso molto tempo oggi nella speranza di guadagnare molto tempo domani".