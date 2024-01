Al-Rajhi: "Não queríamos entrar em pista primeiro"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German ASO Yazeed Al Rajhi e o seu navegador alemão Timo Gottschalk, quarto na etapa especial a pouco mais de dois minutos de Nasser Al Attiyah, mantiveram uma vantagem de nove minutos sobre o Qatar.

Yazeed Al-Rajhi: "Não queríamos ser os primeiros na pista amanhã. Era esse o nosso plano. Durante a etapa, eu e o Timo não sabíamos se devíamos abrandar ou não, mas penso que fizemos bem em não abrandar demasiado. Amanhã vai ser diferente. Vamos passar à ofensiva e ver como corre."



Stéphane Peterhansel: "Tornámo-nos mais lentos"



O "Sr. Dakar" Stéphane Peterhansel revelou que deixou passar cinco minutos. Terminou 14 segundos atrás de Carlos Sainz, o que significa que os dois pilotos da Audi vão largar juntos amanhã. Peterhansel foi sexto na geral, com 34:12 minutos de atraso.



Peterhansel, detentor de 14 recordes: "A etapa foi um pouco estranha, com apenas 118 quilómetros, mas foi decisiva para a ordem de partida para amanhã, onde vamos fazer uma viagem de dois dias pelas dunas, sem as pistas das motos. Não seria uma boa ideia começar na frente, por isso reduzimos o ritmo e parámos cinco minutos antes da chegada. Acho que ninguém sabe qual é a estratégia correcta. Não somos exatamente um bom exemplo. Temos uma estratégia diferente da do início do rali, por isso vamos ver."



A estratégia de Sébastien Loeb: "Perdemos muito tempo hoje na esperança de ganhar muito amanhã"



Sébastien Loeb correu um grande risco hoje. O francês deixou passar cerca de 20 minutos com vista a uma partida mais tardia na etapa especial de amanhã, enquanto o vencedor da etapa, Nasser Al-Attiyah, escolheu a estratégia exatamente oposta.



"O Nasser e eu estamos a seguir estratégias diferentes. Ele quer começar cedo e sente-se confiante. Eu não teria feito isso. Não estamos muito familiarizados com o deserto, ele está no seu elemento. Eu decidi seguir as pistas. Foi uma decisão. Perdemos muito tempo hoje na esperança de ganhar muito tempo amanhã".