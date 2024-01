Etapa 6: El alemán Gottschalk, eliminado De Toni Hoffmann ASO La sexta etapa, la primera parte del tramo maratón sin asistencia, ha terminado para el alemán Timo Gottschalk, que había liderado la carrera hasta el momento, y su piloto local Yazeed Al-Rajhi tras un accidente. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El equipo Toyota había comenzado en cabeza la primera parte de la llamada etapa de 48 horas, en la que no se permite ninguna ayuda exterior y los participantes tienen que realizar ellos mismos todas las reparaciones. Ocurrió en el kilómetro 51 de la etapa, de 781 kilómetros. Un accidente, sobre el que aún no se dispone de información precisa, los detuvo.



Sin embargo, Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk no pudieron reparar su Toyota Hilux dañado y tuvieron que decir adiós a una posible victoria, que habría sido la segunda de Gottschalk tras la de 2011, entonces en un VW Touareg con Nasser Al-Attiyah. El equipo regresó al inicio de la etapa con buena salud. Allí esperaron a su Toyota, que fue sometido a comprobaciones de seguridad, como el estado de la jaula antivuelco. Si está bien, Gottschalk y Al-Rajhi pueden continuar el rally sin opciones de victoria, pero sólo después del día de descanso del sábado, con la séptima etapa el domingo.