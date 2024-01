Etape 6 : L'Allemand Gottschalk éliminé

La sixième étape, la première partie de la section marathon sans assistance, est terminée pour l'Allemand Timo Gottschalk, jusqu'ici en tête, et son pilote local Yazeed Al-Rajhi, suite à un accident.

L'équipe Toyota était partie en tête de la première partie de cette étape dite de 48 heures, où aucune aide extérieure n'est autorisée et où les participants doivent effectuer eux-mêmes toutes les réparations. C'est au km 51 de cette étape de 781 km que l'incident s'est produit. Un accident, sur lequel on ne dispose pas encore d'informations précises, les a arrêtés.



Mais selon les informations, Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk n'ont pas pu réparer leur Toyota Hilux endommagé et ont dû dire adieu à une possible victoire, qui aurait été la deuxième pour Gottschalk après celle de 2011, à l'époque dans le VW Touareg avec Nasser Al-Attiyah. L'équipe est revenue en bonne santé au départ de la spéciale. Ils ont attendu leur Toyota, dont la sécurité a été vérifiée, comme par exemple l'état de la cage de sécurité. Si tout va bien, Gottschalk et Al-Rajhi ne pourront reprendre le rallye qu'après la journée de repos de samedi et la septième étape de dimanche.