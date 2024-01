Tappa 6: Eliminato il tedesco Gottschalk

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ASO La sesta tappa, la prima parte della sezione maratona non assistita, è finita per il tedesco Timo Gottschalk, che finora era stato in testa alla gara, e per il suo pilota locale Yazeed Al-Rajhi a causa di un incidente. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il team Toyota aveva iniziato in testa la prima parte della cosiddetta tappa di 48 ore, in cui non è consentito alcun aiuto esterno e i partecipanti devono effettuare da soli tutte le riparazioni. È successo al chilometro 51 della tappa di 781 chilometri. Un incidente, di cui non si hanno ancora informazioni precise, li ha fermati.



Tuttavia, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk non hanno potuto riparare la loro Toyota Hilux danneggiata e hanno dovuto dire addio a una possibile vittoria, che sarebbe stata la seconda per Gottschalk dopo quella del 2011, allora su una VW Touareg con Nasser Al-Attiyah. Il team è tornato alla partenza della tappa in buona salute. Lì hanno atteso la loro Toyota, che è stata poi sottoposta a controlli di sicurezza, come le condizioni del roll cage. Se è a posto, Gottschalk e Al-Rajhi possono continuare il rally senza possibilità di vittoria, ma solo dopo il giorno di riposo di sabato e la settima tappa di domenica.