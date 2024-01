Etapa 6: eliminação do alemão Gottschalk

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German ASO A sexta etapa, a primeira parte da secção da maratona sem assistência, terminou para o alemão Timo Gottschalk, que liderava a corrida até agora, e para o seu piloto local Yazeed Al-Rajhi, após um acidente. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A equipa Toyota tinha começado a primeira parte da chamada etapa de 48 horas, na qual não é permitida qualquer ajuda externa e os participantes têm de efetuar todas as reparações, na liderança. O acidente ocorreu ao quilómetro 51 da etapa de 781 quilómetros. Um acidente, sobre o qual ainda não se dispõe de informações exactas, parou-os.



No entanto, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk não conseguiram reparar a sua Toyota Hilux danificada e tiveram de se despedir de uma possível vitória, que teria sido a segunda de Gottschalk depois de 2011, na altura num VW Touareg com Nasser Al-Attiyah. A equipa regressou ao início da etapa de boa saúde. Ali esperaram pelo seu Toyota, que foi verificado em termos de segurança, como o estado da gaiola de proteção. Se estiver tudo bem, Gottschalk e Al-Rajhi podem continuar o rali sem hipóteses de vitória, mas só depois do dia de descanso no sábado e da sétima etapa no domingo.