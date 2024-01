Etape 6/Part 1 : Sainz mène officieusement

La sixième étape du 46e Rallye Dakar s'est déroulée jeudi et vendredi sous la forme d'un marathon, sans assistance extérieure et sans chronométrage officiel, sur une distance de 781 km autour de Shubaytah, dans les dunes de l'"Empty Quarter".

Après 295 km, le triple vainqueur Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) a été le plus rapide avec une avance de 3:30 pouces sur son coéquipier Mattias Ekström. Sébastien Loeb, au volant de la Prodrive Hunter, était à cinq minutes d'"El Matador". Le quintuple vainqueur et vainqueur de l'année dernière, Nasser Al-Attiyah, avait plus de 21 minutes de retard dans le deuxième Hunter. Au classement général virtuel, Sainz mène avec près de 14' d'avance sur ses coéquipiers Ekström et Al Attiyah.

L'étape de 48 heures

La grande nouveauté de ce 46e Rallye Dakar est l'étape de 48 heures. Comme son nom l'indique, elle se déroule sur deux jours avec les contraintes d'une étape marathon, même si les concurrents sont autorisés à s'entraider le soir. Mais cette fois, les coureurs, les pilotes et les équipages seront répartis sur plusieurs bivouacs différents. Lorsque les horloges ont sonné 16 heures (= 14 heures CET) le jeudi, tous les véhicules ont dû s'arrêter au prochain bivouac qu'ils rencontreraient. Pour la nuit, ils ont reçu du matériel de camping et suffisamment de provisions. En l'absence de liaison et donc de visibilité sur les performances de leurs concurrents, les coureurs ont campé sans informations sur les temps et se remettent en route le lendemain dès 5 heures du matin CET pour effectuer le reste du parcours.

547 km dans le "quartier vide

Les protagonistes de la catégorie auto ont été confrontés aux mêmes difficultés que leurs homologues moto et quad. Ils ont également dû affronter les dunes de l'"Empty Quarter" (quartier vide). En plus des difficultés de conduite, les copilotes ont été mis à rude épreuve car ils ne pouvaient pas utiliser les traces des motos pour s'orienter.

Gottschalk éliminé

L'équipe Toyota Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk était partie en tête de la première partie de l'étape dite de 48 heures, où aucune assistance extérieure n'est autorisée et où les participants doivent effectuer eux-mêmes toutes les réparations. C'est au km 51 de cette étape de 781 km que cela s'est produit. Un accident les a arrêtés.

Al-Rajhi a expliqué : "Après 51 kilomètres, tout allait bien sur une piste de terre très plate et nous roulions à pleine vitesse lorsque j'ai heurté quelque chose. La voiture a fait un tonneau et est maintenant endommagée".

Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk n'ont donc pas pu réparer leur Toyota Hilux endommagé et ont dû dire adieu à une possible victoire, qui aurait été la deuxième pour Gottschalk après celle de 2011 au volant du VW Touareg avec Nasser Al-Attiyah. L'équipe est revenue en bonne santé au départ de la spéciale. Ils ont attendu leur Toyota, dont la sécurité a été vérifiée, comme par exemple l'état de la cage de sécurité. Si tout va bien, Gottschalk et Al-Rajhi ne pourront reprendre le rallye qu'après la journée de repos de samedi et la septième étape de dimanche.

Etape 6 : Peterhansel en difficulté

Alors que Stéphane Peterhansel, détenteur de 14 records, et son copilote Édouard Boulanger occupaient la quatrième place après 190 km, ils ont connu un problème mécanique après 225 km. Ils ne savent pas quand ils pourront repartir dans l'étape marathon de 48 heures, mais il semblerait qu'ils soient immobilisés pour un moment.