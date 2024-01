Tappa 6/Parte 1: Sainz in testa non ufficialmente

Dopo 295 chilometri, il tre volte vincitore Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron è stato il più veloce con un vantaggio di 3:30 pollici sul compagno di squadra Mattias Ekström. Sébastien Loeb era a cinque minuti da "El Matador" con la Prodrive Hunter. Il cinque volte vincitore e vincitore dello scorso anno Nasser Al-Attiyah ha accumulato un ritardo di oltre 21 minuti sul secondo Hunter. Sainz guida la classifica generale virtuale con poco meno di 14' di vantaggio sui suoi compagni di squadra Ekström e Al Attiyah.

La tappa di 48 ore

Lagrande novità del 46° Rally Dakar è la tappadi 48 ore. Come suggerisce il nome, si svolge nell'arco di due giorni con le limitazioni di una tappa maratona, anche se i concorrenti possono aiutarsi a vicenda la sera. Tuttavia, questa volta i piloti, gli autisti e gli equipaggi saranno distribuiti in diversi bivacchi. Quando gli orologi hanno suonato le 16:00 (= 14:00 CET) di giovedì, tutti i veicoli hanno dovuto fermarsi al bivacco successivo che hanno incontrato. Sono state fornite loro attrezzature da campeggio e provviste sufficienti per la notte. Poiché non c'era connessione e quindi non si potevano vedere le prestazioni dei concorrenti, i piloti si sono accampati senza informazioni sull'orario e sono ripartiti il giorno successivo dalle 5 del mattino CET per completare il tratto rimanente del percorso.

547 chilometri nel "quartiere vuoto"

I protagonisti della categoria auto hanno dovuto affrontare le stesse difficoltà delle loro controparti moto e quad. Anche loro hanno dovuto affrontare le dune del "Quartiere vuoto". Oltre alle difficoltà di guida, i copiloti sono stati messi alla prova perché non hanno potuto usare le piste delle moto come guida.

Gottschalk fuori gara

Il team Toyota di Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk aveva iniziato in testa la prima parte della cosiddetta tappa delle 48 ore, in cui non è consentito alcun aiuto esterno e i partecipanti devono provvedere da soli a tutte le riparazioni. È successo al chilometro 51 della tappa di 781 chilometri. Un incidente li ha fermati.

Al-Rajhi ha spiegato: "Dopo 51 chilometri, tutto andava bene su una strada di ghiaia molto piatta e stavamo viaggiando a tutta velocità quando ho urtato qualcosa. L'auto si è ribaltata e ora è danneggiata".

Di conseguenza, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk non hanno potuto riparare la loro Toyota Hilux danneggiata e hanno dovuto dire addio a una possibile vittoria, che sarebbe stata la seconda per Gottschalk dopo quella del 2011, allora su una VW Touareg con Nasser Al-Attiyah. Il team è tornato alla partenza della tappa in buona salute. Lì hanno atteso la loro Toyota, che è stata poi sottoposta a controlli di sicurezza, come le condizioni del roll cage. Se è a posto, Gottschalk e Al-Rajhi possono continuare il rally senza possibilità di vittoria, ma solo dopo il giorno di riposo di sabato e la settima tappa di domenica.

Tappa 6: Peterhansel in difficoltà

Dopo che il 14 volte detentore del record Stéphane Peterhansel e il suo copilota Édouard Boulanger erano al quarto posto dopo 190 chilometri, hanno avuto un problema meccanico dopo 225 chilometri. Non sanno quando saranno in grado di continuare la tappa maratona di 48 ore, ma sembra che rimarranno fermi per un po'.