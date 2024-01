Etapa 6/Parte 1: Sainz lidera de forma não oficial

A sexta etapa do 46º Rali Dakar decorreu na quinta e na sexta-feira como uma etapa maratona, sem ajuda externa e sem cronometragem oficial, ao longo de 781 quilómetros à volta de Shubaytah até às dunas do "Bairro Vazio".

Ao fim de 295 quilómetros, o tricampeão Carlos Sainz, no Audi RS Q-etron, era o mais rápido, com uma vantagem de 3h30 sobre o seu companheiro de equipa Mattias Ekström. Sébastien Loeb ficou a cinco minutos do "El Matador" no Hunter da Prodrive. O pentacampeão e vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, ficou a mais de 21 minutos de distância no segundo Hunter. Sainz lidera a classificação geral virtual com pouco menos de 14' de vantagem sobre os seus companheiros de equipa Ekström e Al Attiyah.

A etapa de 48 horas

Agrande novidade da 46ª edição do Rali Dakar é a etapa de 48 horas. Como o nome indica, realiza-se em dois dias com as restrições de uma etapa maratona, embora os concorrentes possam ajudar-se mutuamente à noite. No entanto, desta vez, os pilotos, condutores e equipas serão distribuídos por vários bivouacs diferentes. Quando os relógios marcaram as 16h00 (= 14h00 CET) de quinta-feira, todos os veículos tiveram de parar no bivouac seguinte. Foi-lhes dado equipamento de campismo e provisões suficientes para a noite. Como não havia ligação e, portanto, não podiam ver o desempenho dos seus concorrentes, os condutores acamparam sem informação de tempo e partiram de novo no dia seguinte, a partir das 5 horas CET, para completar a secção restante do percurso.

547 quilómetros no "Bairro Vazio

Os protagonistas da categoria automóvel foram confrontados com as mesmas dificuldades que os seus homólogos das motos e dos quadriciclos. Também eles tiveram de enfrentar as dunas do "Bairro Vazio". Para além das dificuldades de condução, os co-pilotos foram postos à prova porque não puderam utilizar as pistas das motos como guia.

Gottschalk fora da corrida

A equipa Toyota de Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk tinha começado a primeira parte da chamada etapa de 48 horas, na qual não é permitida qualquer ajuda externa e os participantes têm de efetuar todas as reparações, na liderança. Aconteceu ao quilómetro 51 da etapa de 781 quilómetros. Um acidente parou-os.

Al-Rajhi explicou: "Após 51 quilómetros, estava tudo bem numa estrada de gravilha muito plana e estávamos a viajar a toda a velocidade quando bati em algo. O carro capotou e ficou danificado".

Como resultado, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk não puderam reparar a Toyota Hilux danificada e tiveram de se despedir de uma possível vitória, que teria sido a segunda de Gottschalk depois de 2011, na altura num VW Touareg com Nasser Al-Attiyah. A equipa regressou ao início da etapa de boa saúde. Ali esperaram pelo seu Toyota, que foi verificado em termos de segurança, como o estado da gaiola de proteção. Se estiver tudo bem, Gottschalk e Al-Rajhi podem continuar o rali sem hipóteses de vitória, mas só depois do dia de descanso no sábado e da sétima etapa no domingo.

Etapa 6: Peterhansel em apuros

Depois de Stéphane Peterhansel, detentor de 14 recordes, e o seu copiloto Édouard Boulanger estarem em quarto lugar após 190 quilómetros, tiveram um problema mecânico após 225 quilómetros. Não sabem quando poderão continuar na etapa maratona de 48 horas, mas parece que vão ficar parados durante algum tempo.