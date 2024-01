Etapa 6: Gottschalk - sueño de una segunda victoria frustrado De Toni Hoffmann Overdrive Pequeña causa, gran efecto: Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk tienen que abortar una etapa maratón agravada tras volcar varias veces, piloto y copiloto están bien. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El dúo saudí-árabe-brandenburgués marca el ritmo hasta el vuelco y amplía su ventaja en la clasificación general. Posible reinicio en la segunda semana del "Dakar" según las normas de reinicio, el objetivo son los puntos WRC por los éxitos de etapa



Se acabó el sueño de ganar el Dakar. Yazeed Al-Rajhi, para quien habría sido su primer triunfo, y Timo Gottschalk, que ganó con Nasser Al-Attiyah en 2011, terminaron antes de tiempo la dura etapa maratón del Rally Dakar tras un vuelco múltiple. Piloto y copiloto evolucionan favorablemente a pesar del fuerte vuelco y de sufrir heridas leves.



El Toyota Hilux DKR del dúo saudí-árabe-brandenburgués salió despedido por un pequeño bache en la aproximación a un mamparo en el kilómetro 51 del sexto día de competición y volcó. No fue posible reparar los daños in situ. Al-Rajhi y Gottschalk volverán ahora al vivac, donde el equipo Overdrive intentará poner a punto el Toyota Hilux DKR para la segunda semana del Dakar, siempre que no haya sufrido daños estructurales. El objetivo es sumar puntos para el Campeonato del Mundo de Rallies Cross Country de la FIA (W2RC) en las clasificaciones diarias.



Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk habían liderado el Rally Dakar 2024 tras una gran actuación desde el tercer día y ampliaron continuamente su ventaja sobre los perseguidores. Estaban a punto de continuar esta tendencia en el sexto día de competición. En el punto kilométrico 49, ya habían sacado casi ocho minutos a los actuales campeones del mundo, Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QA/F, Prodrive), sin correr grandes riesgos.



Yazeed Al-Rajhi: "Después de un largo mamparo, nos fuimos ligeramente cuesta arriba. Allí un pequeño bache nos hizo palanca y volcamos varias veces. No íbamos a toda velocidad, no arriesgamos demasiado, al contrario. Sin embargo, estas cosas pueden pasar en nuestro deporte, forman parte del juego. Obviamente, estamos muy decepcionados".



Timo Gottschalk: "Pequeña causa, gran efecto: una pequeña ola nos ha anulado hoy. Medio metro más a la derecha o a la izquierda, no habría pasado nada. Pero así son los rallies cross-country. Evidentemente, estamos muy decepcionados por tener que renunciar a nuestro sueño de victoria siendo líderes, pero también estamos contentos de haber demostrado que no sólo podemos seguir el ritmo del "Dakar", sino también marcarlo. Ahora esperamos poder reemprender la marcha en la segunda semana y sumar puntos para el WRC. Eso se decidirá en el vivac".