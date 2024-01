Etape 6 : Gottschalk - le rêve d'une deuxième victoire s'est envolé

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Overdrive Petite cause, grand effet : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk doivent interrompre l'étape marathon durcie après plusieurs tonneaux, le pilote et le passager vont bien. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le duo saoudo-arabo-brandebourgeois impose son rythme jusqu'au renversement et consolide son avance au classement général. Nouveau départ possible dans la deuxième semaine du "Dakar" selon les règles du restart, les points du championnat du monde pour les victoires d'étapes sont l'objectif.



Le rêve de remporter le Dakar s'est envolé. Yazeed Al-Rajhi, pour qui il s'agissait du premier triomphe, et Timo Gottschalk, vainqueur en 2011 avec Nasser Al-Attiyah, ont terminé prématurément l'étape marathon du Rallye Dakar après plusieurs tonneaux. Le pilote et le copilote se portent bien malgré une violente roulade et des blessures mineures.



Le Toyota Hilux DKR du duo saoudo-arabo-brandebourgeois a été soulevé par une petite bosse et s'est retourné lors de la montée d'une cloison au kilomètre 51 de la sixième journée de compétition. Il n'a pas été possible de réparer les dégâts sur place. Al-Rajhi et Gottschalk ont pris le chemin du retour vers le bivouac, où l'équipe Overdrive va tenter de remettre le Toyota Hilux DKR en état pour la deuxième semaine du Dakar, à condition qu'il n'ait pas subi de dommages structurels. L'objectif est de gagner des points pour le Championnat du monde des rallyes marathons de la FIA (W2RC) lors des classements journaliers.



Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk avaient pris la tête du Rallye Dakar 2024 après de solides performances dès le troisième jour et n'avaient cessé de creuser l'écart sur leurs poursuivants. Au sixième jour de la compétition, ils étaient sur le point de poursuivre cette tendance. Au kilomètre 49, ils avaient déjà repris près de huit minutes aux actuels champions du monde Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QA/F, Prodrive), et ce, sans prendre de grands risques.



Yazeed Al-Rajhi : "Après une longue cloison, nous sommes montés légèrement. Là, nous avons été déstabilisés par une petite bosse et nous avons fait plusieurs tonneaux. Nous n'étions pas sauvages, nous n'avons pas pris trop de risques, au contraire. Mais cela peut arriver dans notre sport, cela fait partie du jeu. Nous sommes bien sûr extrêmement déçus".



Timo Gottschalk : "Petite cause, grands effets : une petite vague nous a fait déraper aujourd'hui. Un demi-mètre de plus à droite ou à gauche - rien ne serait arrivé. Mais c'est ça le marathon des rallyes. Nous sommes bien sûr amèrement déçus d'avoir dû renoncer à notre rêve de victoire alors que nous étions en tête, mais nous sommes aussi heureux d'avoir prouvé que nous ne nous contentons pas de suivre le rythme du 'Dakar', mais que nous pouvons aussi le déterminer. Nous espérons maintenant pouvoir prendre un nouveau départ lors de la deuxième semaine et marquer des points au championnat du monde. Cela se décidera au bivouac".