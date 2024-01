Tappa 6: Gottschalk: il sogno della seconda vittoria si infrange

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Overdrive Piccola causa, grande effetto: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk devono interrompere una tappa della maratona aggravata dopo essersi ribaltati più volte; pilota e copilota stanno bene. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il duo saudita-arabo-Brandenburg ha dettato il ritmo fino al cappottamento e ha allungato il suo vantaggio in classifica generale. Possibilità di ripartire nella seconda settimana della "Dakar" secondo le regole del restart, obiettivo punti WRC per i successi di tappa



Il sogno di vincere la Dakar è finito. Yazeed Al-Rajhi, per il quale sarebbe stato il primo trionfo, e Timo Gottschalk, che aveva vinto con Nasser Al-Attiyah nel 2011, hanno terminato in anticipo la dura tappa maratona del Rally Dakar dopo un cappottamento multiplo. Il pilota e il copilota stanno bene nonostante il forte ribaltamento e le lievi ferite.



La Toyota Hilux DKR del duo saudita-arabo-brandegiense è stata spinta fuori da un piccolo dosso in avvicinamento a una paratia al chilometro 51 del sesto giorno di gara e si è ribaltata. Non è stato possibile riparare i danni risultanti sul posto. Al-Rajhi e Gottschalk torneranno ora al bivacco, dove il team Overdrive cercherà di preparare la Toyota Hilux DKR per la seconda settimana della Dakar, sempre che non abbia subito danni strutturali. L'obiettivo è raccogliere punti per il Campionato del Mondo Cross Country Rally FIA (W2RC) nelle classifiche giornaliere.



Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk erano in testa al Rally Dakar 2024 dopo le ottime prestazioni del terzo giorno e hanno continuamente esteso il loro vantaggio sugli inseguitori. Erano sul punto di continuare questa tendenza nel sesto giorno di gara. All'intertempo del chilometro 49, avevano già tolto quasi otto minuti agli attuali campioni del mondo Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QA/F, Prodrive), senza correre grossi rischi.



Yazeed Al-Rajhi: "Dopo una lunga paratia, siamo andati in leggera salita. Lì siamo stati spinti fuori da un piccolo dosso e ci siamo ribaltati più volte. Non stavamo viaggiando in modo selvaggio, non abbiamo rischiato troppo, anzi. Tuttavia, cose del genere possono accadere nel nostro sport, fanno parte del gioco. Siamo ovviamente molto delusi".



Timo Gottschalk: "Piccola causa, grande effetto: una piccola onda ci ha annullato oggi. Mezzo metro in più a destra o a sinistra: non sarebbe successo nulla. Ma questo è il rally di fondo. Siamo ovviamente amareggiati per aver rinunciato al nostro sogno di vittoria mentre eravamo in testa, ma siamo anche contenti di aver dimostrato che possiamo non solo tenere il ritmo della 'Dakar', ma anche stabilirlo. Ora speriamo di poter ripartire nella seconda settimana e raccogliere punti WRC. Questo si deciderà nel bivacco".