Etapa 6: Gottschalk - sonho da segunda vitória frustrado

por Toni Hoffmann

A dupla saudita-arábica-brandemburguesa impôs o ritmo até ao capotamento e aumentou a sua vantagem na classificação geral. Recomeço possível na segunda semana do "Dakar" de acordo com as regras de recomeço, o objetivo são os pontos WRC para os sucessos nas etapas



O sonho de ganhar o Dakar acabou. Yazeed Al-Rajhi, para quem teria sido o seu primeiro triunfo, e Timo Gottschalk, que venceu com Nasser Al-Attiyah em 2011, terminaram a dura etapa maratona do Rali Dakar mais cedo, depois de um capotamento múltiplo. O condutor e o copiloto estão bem, apesar do forte capotamento e dos ferimentos ligeiros.



A Toyota Hilux DKR da dupla Arábia Saudita-Brandenburgo foi desviada por um pequeno solavanco na aproximação a uma antepara ao quilómetro 51 do sexto dia de competição e capotou. Não foi possível reparar os danos resultantes no local. Al-Rajhi e Gottschalk vão agora regressar ao bivouac, onde a equipa Overdrive vai tentar preparar a Toyota Hilux DKR para a segunda semana do Dakar, desde que não tenha sofrido danos estruturais. O objetivo é recolher pontos para o Campeonato do Mundo de Ralis FIA Cross Country (W2RC) nas classificações diárias.



Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk lideraram o Rali Dakar 2024 após fortes desempenhos desde o terceiro dia e aumentaram continuamente a sua vantagem sobre os perseguidores. Estavam à beira de continuar esta tendência no sexto dia da competição. Ao quilómetro 49, já tinham perdido quase oito minutos aos actuais campeões do mundo Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QA/F, Prodrive) - sem correrem grandes riscos.



Yazeed Al-Rajhi: "Depois de uma longa antepara, subimos ligeiramente. Aí, fomos desviados por um pequeno solavanco e capotámos várias vezes. Não estávamos a viajar de forma descontrolada, não arriscámos demasiado - pelo contrário. No entanto, coisas como esta podem acontecer no nosso desporto, faz parte do jogo. Estamos obviamente muito desiludidos".



Timo Gottschalk: "Pequena causa, grande efeito: uma pequena onda anulou-nos hoje. Meio metro mais para a direita ou para a esquerda - não teria acontecido nada. Mas é assim o rali de fundo. Estamos, obviamente, amargamente desapontados por termos de desistir do nosso sonho de vitória enquanto liderávamos, mas também estamos satisfeitos por termos provado que podemos não só manter o ritmo do "Dakar", mas também estabelecê-lo. Agora esperamos poder começar a participar no Dakar. Agora esperamos poder começar de novo na segunda semana e acumular pontos no WRC. Isso será decidido no bivouac".