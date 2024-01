Etape 6 : Sainz en tête, Loeb vainqueur, Al-Attiyah en difficulté

L'étape marathon, avec la chasse aux nombreuses dunes dans le "Empty Quarter", a tenu ses promesses. Le peloton de tête s'y est quelque peu clairsemé. L'étape de 48 heures sans aide extérieure et sans classement officiel au temps a hissé le triple vainqueur Carlos Sainz, désormais âgé de 61 ans, en tête au volant de l'Audi RS Q-etron. La marque d'Ingolstadt, passablement déplumée ces deux dernières années, a pu annoncer un double leadership avant la journée de repos de samedi à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, pour son dernier Rallye Dakar. A 20:21 minutes de Sainz, Mattias Ekström a pris la place d'honneur dans la deuxième Audi.

Pour son neuvième Rallye Dakar, Sébastien Loeb n'a pas fait une croix sur sa première victoire dans cette classique marathonienne. Loeb, neuf fois champion du monde WRC, a réalisé le meilleur temps pour s'assurer une deuxième victoire dans la 46e édition du Dakar. Il porte ainsi à 25 le nombre de ses victoires dans cette épreuve, à égalité avec Hiroshi Masuoka, six fois vainqueur du plus grand rallye du monde. Après avoir mené l'étape jusqu'au bivouac, Carlos Sainz l'a terminée avec le deuxième meilleur temps, à 2'01'' du Français, et a pris la tête du classement général avec plus de 20' d'avance sur son coéquipier Mattias Ekström, troisième de l'étape vendredi. Loeb reste encore à distance de Sainz avec un retard de 29'31''.

Le Brésilien Lucas Moraes (Toyota Hilux officiel du Gazoo Racing) s'est classé quatrième à 1h04'00'', 5'47'' devant le vainqueur d'ouverture Guillaume de Mevius.

Le quintuple vainqueur et champion de rallye-raid Nasser Al-Attiyah a presque dû encaisser un coup de massue sur le terrain où ce fils du désert se sent le plus à l'aise, près de son Qatar natal, dans les dunes de sable. Lors de sa première course sur le Dakar au volant de la Prodrive Hunter, un bras de direction s'est cassé sur un support de roue de sa voiture. Il a dû attendre que l'assistance répare. Il a perdu plus de 2 heures et 40 minutes. Il a chuté de la deuxième à la 17e place du classement général (+ 2:40:54). Mais il va de l'avant et a déclaré que son objectif était le championnat W2RC et qu'il essaierait de marquer le plus de points possible, mentionnant également qu'il était prêt à aider son partenaire Prodrive, Sébastien Loeb, si nécessaire.

Au début de l'étape de 48 heures, un accident au volant du Toyota Hilux a entraîné l'abandon de l'Allemand Timo Gottschalk, précédemment en tête, et de son chauffeur local. Stéphane Peterhansel, 14 fois détenteur du record, a également échoué jeudi car il n'a pas pu changer de roue après une crevaison due à une défaillance du système hydraulique de l'Audi RS Q-etron. Avec un retard qui a fortement augmenté pour atteindre 3h22:14, il est passé de la sixième à la 22e place intermédiaire.

Les participants seront désormais transportés par avion depuis l'aéroport de Shbaytah, dans le désert, jusqu'à Riyad, à 450 km de là, lieu d'une journée de repos bien méritée le samedi.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 6e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 7:21:56 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 2:01 3 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 10:55 4 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 22:45 5 E. Goczal/Mena (PL/E), T3 Taurus + 28:48 6 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 34:05 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 36:34 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 37:04 9 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 41:28 10 M. Goczal/Gospodarczyk (PL) T3 Taurus + 44:31