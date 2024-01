Tappa 6: Sainz in testa, Loeb vince, Al-Attiyah in difficoltà



di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

Red Bull

La tappa di 48 ore con la maratona di 781 km in due parti intorno a Shubaytah prima del giorno di riposo, doppio vantaggio per Audi, vittoria di tappa per Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah in difficoltà.

