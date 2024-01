Etapa 6: Sainz lidera, Loeb vence, Al-Attiyah em apuros

A etapa de 48 horas, com a maratona de 781 km em duas partes à volta de Shubaytah, antes do fim do dia de descanso, dupla liderança para a Audi, vitória da etapa para Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah em apuros.

A etapa maratona, com a perseguição nas muitas dunas do "Bairro Vazio", cumpriu o que dela se esperava. O pelotão da frente ficou um pouco mais reduzido. A etapa de 48 horas, sem ajuda externa e sem classificação oficial de tempos, levou o tricampeão Carlos Sainz, agora com 61 anos, à liderança com o Audi RS Q-etron. A equipa de Ingolstadt, que tem sido bastante prejudicada nos últimos dois anos, foi capaz de apresentar uma dupla liderança no seu último Rali Dakar antes do dia de descanso no sábado, na capital da Arábia Saudita, Riade. A 20:21 minutos de Sainz, Mattias Ekström, no segundo Audi, ocupa o lugar de honra.

Sébastien Loeb ainda não descartou a sua primeira vitória na maratona clássica no seu nono Rali Dakar. Loeb, nove vezes recordista do WRC, fez o melhor tempo e assegurou assim a sua segunda vitória na 46ª edição do Dakar. Com este resultado, o seu palmarés ascende a 25 vitórias neste evento e coloca-o a par de Hiroshi Masuoka, o sexto piloto mais bem sucedido no maior rali do mundo. Depois de liderar a etapa até ao bivouac, Carlos Sainz terminou-a com o segundo melhor tempo, 2'01'' atrás do francês, e assumiu a liderança da geral com uma margem de mais de 20'' sobre o seu companheiro de equipa Mattias Ekström, terceiro na etapa de sexta-feira. Loeb mantém-se à distância de Sainz, com uma diferença de 29:31 minutos.

Em quarto lugar, com uma diferença de 1:04:00 horas, ficou o brasileiro Lucas Moraes, na Toyota Hilux oficial da Gazoo Racing, com 5:47 minutos de vantagem sobre o vencedor da primeira etapa, Guillaume de Mevius.

O pentacampeão e campeão do Rally Raid, Nasser Al-Attiyah, quase teve de levar com uma marreta no terreno onde o filho do deserto se sente mais confortável perto da sua casa no Qatar, as dunas de areia. Durante a sua viagem inaugural no Dakar com o Prodrive Hunter, um braço de direção partiu-se num suporte de roda do seu veículo. Teve de esperar que o serviço de assistência o reparasse. Perdeu mais de 2 horas e 40 minutos no processo. Caiu do segundo para o 17º lugar (+ 2:40:54) na classificação geral. No entanto, continuou e explicou que o seu objetivo era o campeonato W2RC e que iria tentar marcar o maior número de pontos possível, tendo também mencionado que estava pronto para ajudar o seu parceiro da Prodrive, Sébastien Loeb, se necessário.

No início da etapa de 48 horas, o até então líder alemão Timo Gottschalk e o seu piloto local retiraram-se após um acidente com a Toyota Hilux. O detentor de 14 recordes, Stéphane Peterhansel, também ficou retido na quinta-feira porque não conseguiu mudar a roda após um furo no pneu devido a uma falha no sistema hidráulico do Audi RS Q-etron. Com uma diferença de 3:22:14 horas, desceu do sexto para o 22º lugar.

Os participantes serão agora transportados de avião do aeroporto do deserto de Shbaytah para Riade, a 450 quilómetros de distância, onde terão o merecido dia de descanso no sábado.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 6ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 7:21:56 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 2:01 3 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 10:55 4 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 22:45 5 E. Goczal/Mena (PL/E), T3 Taurus + 28:48 6 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 34:05 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 36:34 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 37:04 9 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 41:28 10 M. Goczal/Gospodarczyk (PL), T3 Taurus + 44:31