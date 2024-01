Carlos Sainz: "Queda mucho camino por recorrer" De Toni Hoffmann Red Bull En la primera mitad del 46º Rally Dakar, Carlos Sainz, de 61 años, sentó las bases de su posible cuarto triunfo en la clásica maratón con su liderazgo en el Audi RS Q-etron. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Carlos Sainz ha terminado la larga sexta etapa en segunda posición por detrás de Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) y ha aprovechado los problemas de Yazeed Al Rajhi y Nasser Al Attiyah para asegurarse una cómoda ventaja al frente de la clasificación general. En la jornada de descanso, el piloto de Audi cuenta ahora con una ventaja de veinte minutos sobre su compañero de equipo Mattias Ekström.



Carlos Sainz: "Ha sido una etapa bastante difícil, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. He tenido un problema al final y me he quedado atascado en un sitio. Hemos perdido algunos minutos, pero en general los dos días han sido buenos. De momento estamos contentos. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Todavía está muy abierto".



Mattias Ekström: "Este terreno no es mi favorito"



El piloto sueco fue tercero en la etapa de 48 horas, a casi 11 minutos de Loeb, pero dio a Audi un doblete al frente de la clasificación general en la víspera de la jornada de descanso.



Mattias Ekström: "Ha sido muy agotador para mí, no físicamente, sino mentalmente, porque este terreno no es mi casa, por así decirlo. Estoy más acostumbrado a la nieve y el hielo. Hoy ha sido un día corto, pero como hemos salido pronto a la pista y no teníamos marcas en algunas dunas empinadas y otras muy blandas, era fácil tomar decisiones equivocadas. Hoy me he quedado atascado una vez y creo que hemos perdido unos seis minutos porque hemos cavado en un momento rápido. Pero ayer fue un día muy bueno para nosotros. Emil hizo un buen trabajo y me ayudó con la conducción y la navegación. Estamos muy contentos de estar aquí y en cuanto a los resultados, aún no los he visto, pero vi que Nasser tuvo problemas, vi que Yazeed tuvo problemas. En comparación con esos problemas, nosotros tuvimos muchos menos. Toco madera, estamos contentos. Creo que hemos tenido buenos días. Hemos podido mantenernos delante. Creo que es muy difícil encontrar el camino cuando sales pronto. Emil y yo hemos tenido que intentar encontrar la velocidad y el ritmo de navegación adecuados a medida que atravesábamos los valles difíciles, pero en general estamos muy contentos hasta ahora, y eso que solo llevamos la mitad de la carrera. Ahora estoy deseando darme una buena ducha".



Sébastien Loeb: "Tenemos que seguir siendo constantes hasta el final"



Con la 25ª victoria de etapa de su carrera en el Dakar, el piloto francés vuelve a subir al podio provisional por detrás de los Audi de Sainz y Ekström y se convierte en el mejor piloto Hunter.



Sébastien Loeb: "Ha sido un buen día para nosotros, una buena etapa sin problemas. Ha sido muy larga, la primera parte de la etapa de ayer tenía más de 400 kilómetros. Intenté tomármelo con calma con el coche y no ser demasiado duro con él. Sabía que mecánicamente sería muy difícil recorrer tantos kilómetros en las dunas. Hoy quedaban 150 kilómetros, así que he intentado apretar aún más en este tramo para marcar un buen tiempo y lo hemos conseguido. Afortunadamente, no hemos tenido ningún problema en esta larga etapa. Creo que ahora tenemos que seguir encontrando el ritmo adecuado en la segunda semana. Creo que el nivel es muy alto. Los coches son muy rápidos y los equipos también. Si cometes un error en una sola etapa, pierdes mucho tiempo y te quedas muy atrás, así que tenemos que ser constantes hasta el final".