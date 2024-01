Carlos Sainz : "Le chemin est encore long".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Carlos Sainz, désormais âgé de 61 ans, a posé la première pierre de ce qui pourrait être son quatrième triomphe dans la classique marathonienne en menant l'Audi RS Q-etron lors de la première moitié du 46e Rallye Dakar.

Deuxième de la longue sixième étape derrière Sébastien Loeb (Prodrive Hunter), Carlos Sainz a profité des problèmes de Yazeed Al Rajhi et Nasser Al Attiyah pour s'assurer une avance confortable en tête du classement général. En ce jour de repos, le pilote Audi a désormais vingt minutes d'avance sur son coéquipier Mattias Ekström.



Carlos Sainz : "C'était une étape assez difficile, mais je pense que nous avons fait du bon travail. A la fin, j'ai eu un problème et je suis resté bloqué à un endroit. Nous avons perdu quelques minutes, mais dans l'ensemble, les deux jours ont été bons. Pour l'instant, nous sommes satisfaits. Mais le chemin est encore long. C'est encore très ouvert".



Mattias Ekström : "Ce terrain n'est pas mon préféré".



Troisième de l'étape de 48 heures, à près de 11 minutes de Loeb, le pilote suédois a permis à Audi de réaliser un doublé en tête du classement général la veille de la journée de repos.



Mattias Ekström : "Pour moi, c'était très éprouvant, pas physiquement, mais mentalement, car ce terrain n'est pour ainsi dire pas ma maison. Je suis plutôt habitué à la neige et à la glace. La journée d'aujourd'hui a été courte, mais comme nous sommes partis tôt sur la piste et qu'il n'y avait pas de balisage sur certaines dunes raides et certaines dunes très molles, il était facile de prendre de mauvaises décisions. Je suis resté bloqué une fois aujourd'hui et je pense que nous avons perdu environ six minutes parce que nous avons creusé un court moment. Mais hier a été une très bonne journée pour nous. Emil a fait du bon travail et m'a aidé à conduire et à naviguer. Nous sommes très heureux d'être ici, et en termes de résultats, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu que Nasser avait des problèmes, j'ai vu que Yazeed avait des problèmes. Par rapport à ces problèmes, nous en avons eu beaucoup moins. Touchons du bois, nous sommes contents. Je pense que nous avons eu quelques bonnes journées. Nous avons pu rester devant. Je pense qu'il est très difficile de s'y retrouver quand on part tôt. Emil et moi avons dû essayer de trouver la bonne vitesse et le bon rythme de navigation alors que nous traversions des vallées difficiles, mais dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits jusqu'à présent et ce n'est que la mi-temps. J'ai maintenant hâte de prendre une bonne douche" !



Sébastien Loeb : "Nous devons rester constants jusqu'à la fin".



En remportant la 25e étape de sa carrière sur le Dakar, le pilote français remonte sur le podium provisoire derrière les Audi de Sainz et Ekström et devient le meilleur pilote Hunter.



Sébastien Loeb : "C'était une bonne journée pour nous, une bonne étape sans problème. C'était très long, la première partie de l'étape hier était longue avec plus de 400 km. J'ai surtout essayé de ménager un peu la voiture et de ne pas être trop dur avec elle. Je savais que mécaniquement, ce serait très difficile de parcourir autant de kilomètres dans les dunes. Aujourd'hui, il y avait encore 150 km à parcourir, j'ai donc essayé d'accélérer encore plus sur cette piste pour réaliser un bon temps, et nous y sommes parvenus. Heureusement, nous n'avons rencontré aucun problème sur cette longue étape. Je pense que nous devons maintenant continuer à trouver le bon rythme pendant la deuxième semaine. Le niveau est vraiment élevé, je pense. Les voitures sont vraiment rapides, les équipages aussi. Si vous faites une erreur sur une seule étape, vous perdez beaucoup de temps et vous êtes loin derrière, donc nous devons rester constants jusqu'à la fin".