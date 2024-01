Carlos Sainz: "La strada da percorrere è ancora lunga".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Nella prima metà del 46° Rally Dakar, Carlos Sainz, oggi 61enne, ha gettato le basi per il suo possibile quarto trionfo nella classica maratona con la sua guida dell'Audi RS Q-etron. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Carlos Sainz ha concluso la lunga sesta tappa in seconda posizione dietro a Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) e ha capitalizzato i problemi di Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah per assicurarsi un comodo vantaggio in testa alla classifica generale. Nella giornata di riposo, il pilota Audi ha ora un vantaggio di venti minuti sul suo compagno di squadra Mattias Ekström.



Carlos Sainz: "È stata una tappa piuttosto difficile, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ho avuto un problema alla fine e sono rimasto bloccato in un punto. Abbiamo perso qualche minuto, ma tutto sommato i due giorni sono stati buoni. Al momento siamo soddisfatti. Ma la strada da percorrere è ancora lunga. È ancora tutto molto aperto".



Mattias Ekström: "Questo terreno non è il mio preferito".



Il pilota svedese si è classificato terzo nella tappa di 48 ore, a quasi 11 minuti da Loeb, ma ha regalato all'Audi una doppietta in testa alla classifica generale nel giorno precedente la giornata di riposo.



Mattias Ekström: "È stato molto faticoso per me, non fisicamente, ma mentalmente, perché questo terreno non è la mia casa, per così dire. Sono più abituato alla neve e al ghiaccio. Oggi è stata una giornata breve, ma dato che siamo usciti in pista presto e non avevamo indicazioni su alcune dune ripide e su alcune dune molto morbide, è stato facile prendere decisioni sbagliate. Oggi sono rimasto bloccato una volta e credo che abbiamo perso circa sei minuti perché abbiamo scavato per un attimo. Ma ieri è stata una giornata molto buona per noi. Emil ha fatto un buon lavoro e mi ha aiutato nella guida e nella navigazione. Siamo molto contenti di essere qui e per quanto riguarda i risultati, non li ho ancora visti, ma ho visto che Nasser ha avuto problemi, ho visto che Yazeed ha avuto problemi. Rispetto a questi problemi, noi ne abbiamo avuti molti meno. Siamo contenti. Penso che abbiamo avuto dei giorni positivi. Siamo riusciti a stare davanti. Penso che sia molto difficile trovare la strada quando si corre presto. Emil e io abbiamo dovuto cercare di trovare la giusta velocità e il giusto ritmo di navigazione mentre percorrevamo le valli difficili, ma nel complesso siamo molto soddisfatti e siamo solo a metà percorso. Ora non vedo l'ora di farmi una bella doccia!".



Sébastien Loeb: "Dobbiamo rimanere costanti fino alla fine".



Con la 25ª vittoria di tappa della sua carriera alla Dakar, il pilota francese è salito nuovamente sul podio provvisorio dietro alle Audi di Sainz ed Ekström, diventando il miglior pilota Hunter.



Sébastien Loeb: "È stata una buona giornata per noi, una buona tappa senza problemi. È stata molto lunga, la prima parte della tappa di ieri era lunga più di 400 chilometri. Ho cercato di non esagerare con la macchina e di non essere troppo duro con lei. Sapevo che meccanicamente sarebbe stato molto difficile percorrere così tanti chilometri tra le dune. Oggi mancavano 150 chilometri, quindi ho cercato di spingere ancora di più in questo tratto per ottenere un buon tempo e ci siamo riusciti. Fortunatamente non abbiamo avuto alcun problema in questa lunga tappa. Penso che ora dobbiamo continuare a trovare il giusto ritmo nella seconda settimana. Lo standard è davvero alto, credo. Le auto sono molto veloci, e anche gli equipaggi lo sono. Se si commette un errore in una sola tappa, si perde molto tempo e si è molto indietro, quindi dobbiamo rimanere costanti fino alla fine".